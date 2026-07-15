李대통령 “국가 제1책무는 국민 생명 수호”

15일 충북 청주시 오송 지하차도 참사 3주기를 맞아 유가족과 정부가 처음으로 공동 추모식을 열었다.



이날 오후 충북도청 대회의실에서 열린 추모식은 ‘오송 참사 3년, 기억과 애도를 넘어 더 안전한 내일로’라는 주제로 진행됐다. 기존 유가족 중심의 추모 행사가 정부·지자체 공동 주최로 격상된 첫 행사다.

유족·정부 함께… 14명의 목숨을 앗아간 오송 지하차도 참사 3주기인 15일 오후 충북 청주시청 임시청사에 마련된 분향소에서 유족들이 헌화하고 있다. 청주=연합뉴스

추모식은 엄숙한 분위기 속에서 추모사와 유가족 대표 발언, 추모영상 상영, 생존자 대표 발언 등의 순으로 진행됐다. 현장에는 신용한 충북도지사, 윤호중 행정안전부 장관, 유가족, 국회의원 등 200여명이 참석해 희생자들을 기렸다.



앞서 청주시청 임시청사에 마련된 시민분향소에서도 유가족과 생존자, 정부·국회·시민단체 관계자 등이 모여 애도의 시간을 가졌다.



정부는 과하다 싶을 정도의 선제 대응 및 지하차도 안전기준 강화 등 예방 중심의 재난 방지책을 약속했다. 이재명 대통령은 전성환 청와대 경청통합수석이 대독한 추모사를 통해 “3년 전 오늘, 우리는 너무도 소중한 열네 분의 생명을 떠나보냈다”며 “감히 가늠하기조차 어려운 그날의 아픔을 가슴에 품고 살아가고 계신 유가족과 피해자 여러분께 깊은 위로의 말씀을 전한다”고 밝혔다.



이 대통령은 “국가의 제1 책무는 국민의 생명과 안전을 지키는 것임을 잊지 않겠다”며 “국민 여러분께서 평범한 일상을 아무 걱정 없이 살아가실 수 있도록, 아침에 집을 나선 이들이 저녁이면 무사히 가족의 품으로 돌아올 수 있도록 정부가 할 수 있는 모든 노력을 다하겠다”고 다짐했다.



이날 오전 오송참사유가족협의회·생존자협의회와 오송참사시민대책위원회는 충북도청에서 기자회견을 열고 오송 참사에 대한 충북도와 청주시의 공식적 사과, 오송 참사 최고 책임자 처벌, 제대로 된 추모와 위로를 촉구했다.

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