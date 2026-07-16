“모견 살아있을 때 개복” 화성 번식장 대표 1심서 징역형

경기 화성시에 있는 한 강아지 번식장에서 살아 있는 어미 개의 배를 갈라 새끼를 꺼내고 병든 개들을 불법 안락사한 혐의로 기소된 업주가 1심에서 징역형을 선고받았다.

화성 번식장 모습. 수원지검

수원지법 형사10단독 서진원 판사는 지난 15일 동물보호법 및 수의사법, 건축법 위반 혐의로 기소된 전 번식장 대표 A씨에게 징역 1년 6개월 및 벌금 300만원을 선고했다. 함께 기소된 운영진 B씨에게는 1년 2개월을 선고했다.

재판부는 실형을 선고받은 A씨와 B씨를 도주 우려가 있다며 법정구속했다.

나머지 운영진 C씨에게는 징역 1년에 집행유예 3년, 직원 D씨와 E씨에게는 각각 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했다. 이들에게는 120∼200시간의 사회봉사도 명령했다.

A씨 등은 2022년 5월∼2023년 8월 화성시에서 개 번식장을 운영하며 수의사 면허가 없는데도 살아있는 어미 개의 복부를 절개해 죽음에 이르게 한 혐의로 불구속기소 됐다.

또 근육이완제를 투여하는 방법으로 전염병에 걸린 노견 15마리를 죽이고 수의사 면허 없이 백신과 항생제 등 의약품을 투여해 개들을 자가진료한 혐의도 받았다.

이 번식장에는 약 1400마리에 달하는 개가 있었으나 1평 남짓한 공간에 15마리가 함께 지내는 등 열악한 환경이었던 것으로 전해졌다.

한편 ‘화성 번식장’의 현장은 2023년 9월 동물구조단체를 통해 알려졌다. 단체가 신고를 받고 급습했을 당시 냉동실에서 신문지로 대충 감싼 강아지 사체들이 쏟아져 나온 것으로 알려졌다.

A씨 등은 재판 과정에서 “모견이 이미 사망한 상태였으며, 살아 있었다 하더라도 새끼를 구하기 위한 긴급피난 및 정당행위에 해당한다”며 혐의를 부인했다.

그러나 서 판사는 농림축산검역본부의 질병 진단 결과를 토대로 이들의 주장을 모두 배척했다.

서 판사는 “절개 후 피부 조직 내 출혈과 염증 세포가 관찰되는 등 생체 반응이 있었던 점에 비춰 개복 당시에 모견이 살아 있었던 것이 합리적 의심 없이 인정된다”고 판단했다.

경제적 가치가 떨어지는 늙고 병든 개들에게 근육이완제를 투여해 불법 안락사시킨 혐의 역시 유죄로 인정됐다.

서 판사는 “운영진의 지시로 질병을 앓거나 늙은 개들을 안락사한 사실이 인정되며, 이를 정당한 사유나 긴급피난으로 볼 수 없다”고 설명했다.

수의사 면허 없이 백신을 투여한 혐의 역시 “반려견은 가축으로 볼 수 없어 축산 농가의 자가 진료 행위로 정당화되지 않는다”고 덧붙였다.

양형 이유에 대해선 “경제적 이익을 위해서라면 동물의 생명을 얼마든지 빼앗을 수 있다는 극단적인 생명 경시의 행태로 불법성과 비난 가능성이 상당히 높다”며 “다만 일부 범행을 인정하고, 직원들은 수동적으로 지시에 따른 점, 형사처벌 전력이 없는 점 등을 참작했다”고 판시했다.

당시 구조 활동을 벌인 동물보호단체 위액트의 함형선 대표는 세계일보에 “이번 판결은 형량 자체를 넘어 번식장의 통상적인 불법 운영 방식을 명백한 범죄로 판단했다는 데 큰 의미가 있다”며 “경제적 이익을 위해 생명을 희생시키는 행위가 더 이상 ‘관행’이라는 이름으로 용인될 수 없다는 분명한 기준을 세웠다”고 강조했다.

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