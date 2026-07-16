[이코노 브리핑] 신한銀, 전남광주 ‘SOL클러스터’ 개소 외

신한銀, 전남광주 ‘SOL클러스터’ 개소

신한은행이 15일 ‘신한SOL클러스터 전남광주’의 개소식을 개최하고, 전남광주 지역 전략산업에 대한 금융지원과 민관 협력체계를 본격 가동했다고 밝혔다. 앞으로 인공지능(AI)·반도체·미래모빌리티·에너지를 중점 지원산업으로 정하고 운전자금·설비투자, 공급망·수출금융은 물론 투자금융·자본시장 솔루션과 기업컨설팅 등 신한금융의 다양한 금융서비스를 연계해 제공할 계획이다.

KB금융, AI·데이터 혁신 세미나 개최

KB금융그룹은 지난 14일 ‘2026년 상반기 그룹 인공지능(AI)·데이터 혁신 세미나’를 열고 AI 에이전트와 데이터를 실제 업무에 적용한 KB금융의 주요 혁신 사례들을 공유했다고 15일 밝혔다. 실전형 AI 인재 양성 프로그램인 ‘KB AI랩(Lab)’ 운영도 시작했다. 프로그램은 2주간의 심화 교육 이후 약 10주간 실전 프로젝트에 참여하는 구조다.

AIA생명, 생활비 보장 치매상품 출시

AIA생명은 치매 특화 상품 ‘(무)파워100치매보험 갱신형 해약환급금미지급형’을 출시했다고 15일 밝혔다. 이 상품은 치매 위험에 대비한 생활비, 최신 치매 치료비, 간병비까지 보장한다. 다양한 특약으로 치매 진행 단계별 진단비뿐만 아니라 중증 치매 진단 시 월 최대 500만원의 생활비와 재가·시설급여금을 받을 수 있다. 업계 최초로 ‘특정최경도치매(아밀로이드PET양성)보장특약’도 도입했다.

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