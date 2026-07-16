[경제 단신] 한화시스템, 국방 반도체 국산화 추진 외

한화시스템, 국방 반도체 국산화 추진

한화시스템은 15일 서울대·성균관대와 ‘국방 반도체 기술 워크숍’(사진)을 열고 레이다, 탐색기, 합성개구레이더(SAR) 위성 및 위성·전술통신, 고출력 마이크로파(HPM)용 반도체 칩 개발을 위한 세부 계약을 체결했다고 밝혔다. 한화시스템은 지난 3월 두 대학과 ‘국방 반도체 공동연구센터’를 설립한 데 이어 전략적 협력·개발에 한층 속도를 낸다는 방침이다. 한화시스템과 각 센터는 이번 워크숍에서 핵심 반도체 칩 개발을 논의하고 국방 반도체 국산화를 위한 중장기 목표에 뜻을 모았다.

카톡 채팅방별 밀린 메시지 요약 제공

카카오는 카카오톡 PC 버전에 ‘챗GPT 포 카카오’(사진) 기능을 추가하고 채팅방별로 밀린 메시지를 요약해주는 인공지능(AI) 기반 대화 요약 기능을 선보였다고 15일 밝혔다. 이용자는 스마트폰에서 사용하던 챗GPT 대화 등을 PC 버전에서 그대로 활용할 수 있다. 채팅방에서 주고받은 사진을 챗GPT 이미지 2.0으로 재생성하는 기능도 추가된다. 채팅방에서 이미지를 선택한 뒤 우측 상단의 ‘AI로 만들기’를 눌러 애니 스타일, 색연필 드로잉 등 원하는 이미지 템플릿을 적용하면 된다.

배민 ‘전국 특가 전통시장 기획전’ 진행

배달의민족 운영사 우아한형제들은 전국상인연합회와 전통시장 특가 기획전(사진)을 개최한다고 15일 밝혔다. 특가전에는 부천 중동사랑시장 협동조합, 전상연 충남지회, 울산 수암상가시장 등이 참여해 총 36종의 상품을 판매한다. 판매는 배민 애플리케이션(앱) 내 ‘전국 특가’에서 열린다. 전국 특가는 전국의 우수한 먹거리와 지역 특산물을 집에서 편리하게 택배로 받아볼 수 있는 택배 판매·배송 서비스다. 배민은 27일까지 진행되는 이번 행사 기간에 1만원 이상 구매 시 3000원, 2만5000원 이상 구매 시 1만5000원 할인 혜택이 있는 쿠폰을 선착순으로 증정한다.

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