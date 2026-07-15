마약 전담 'N차 저지선' 구축…고환율 편승 불법외환거래 단속

마약 국내 유입을 원천 차단하기 위해 모든 반입 경로에 다단계 검사 체계를 구축한다. 고환율에 편승한 불법 외환거래 단속도 한층 강화한다.



이종욱 관세청장은 15일 청와대 영빈관에서 열린 부처 업무보고에서 이 같은 내용의 하반기 핵심 과제 추진 계획을 밝혔다.

이종욱 관세청장이 지난 13일 정부대전청사 기자실에서 열린 사전브리핑에서 2026년 하반기 관세청 중점 추진과제를 발표하고 있다. 관세청 제공

관세청은 국제우편과 일반화물에 이어 여행자·특송화물 등 모든 반입 경로에 다단계 마약 전담 엑스레이(X-ray) 판독·검사 체계를 적용하는 이른바 'N차 저지선'을 구축한다.



국경에서 해외 공급자와 국내 수요자를 동시에 차단할 수 있도록 마약 위험정보 통합 활용 시스템도 마련한다. 국제 합동단속 대상 국가는 기존 5개국에서 캐나다와 캄보디아 등을 포함한 10개국으로 확대한다.



고관세를 회피하는 우회 수출과 기술 유출을 막기 위해 인공지능(AI) 기반 상시 모니터링 체계도 구축한다. 수출입 실적이나 원산지를 조작하는 등의 무역 관련 재정·금융범죄(TBFC)에 대응한 종합 예방·단속 체계도 마련한다.



고환율에 편승한 불법 외환거래 단속도 강화한다. 국내로 회수해야 할 수출대금을 국외에 유보한 채 해외투자를 하거나, 수출가격을 실제보다 낮게 신고해 차액을 해외에 유보하는 행위 등이 단속 대상이다.



물가 안정을 위한 지원도 이어간다. 할당관세 품목의 신속한 반출·유통을 유도하고, 보세구역 내 매점매석을 막기 위한 관리·감독과 악용 업체 단속을 강화한다.



북미산 원유와 호주산 천연가스액에 이어 말레이시아산 원유에도 자유무역협정(FTA) 규제를 개선해 경제안보 품목의 국내 공급망을 다변화한다.



정부의 '5극3특' 육성 기조에 맞춰 전국 거점세관에 신설한 '첨단전략산업 원스톱 지원팀'을 통해 지역 특화 첨단전략산업도 밀착 지원한다.



입국 편의성을 높이고 K-브랜드 쇼핑 환경을 개선해 외국인 관광객의 소비를 활성화하는 한편, 관세행정 전 분야의 인공지능(AI) 전환도 추진한다.

<연합>

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