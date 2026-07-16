조폐공사, 영화 ‘왕과 사는 남자’ 공식 기념메달·요판화 출시

영화 ‘왕과 사는 남자’ 기념메달 5종 중 3종. 한국조폐공사 제공

누적 관객 수 1691만 명을 돌파하며 흥행 돌풍을 일으킨 영화 ‘왕과 사는 남자’의 공식 기념메달과 요판화가 출시된다.

한국조폐공사는 영화 ‘왕과 사는 남자’ 공식 기념메달과 요판화의 사전 예약 판매를 시작한다고 15일 밝혔다.

16일 오후 2시부터 한국조폐공사 온라인 쇼핑몰에서 사전 예약 판매를 진행한다.

영화 배급사 쇼박스와 정식 라이선스 계약을 맺고 출시한 이번 상품은 조선 제6대 왕 단종의 삶과 역사를 다룬 영화의 감동을 오래도록 간직하고자 기획했다. 단순한 영화 기념품에 머물지 않고 역사와 문화적 가치까지 더하는 데 초점을 맞췄다.

기념메달은 골드 1종, 실버 4종으로 총 5종으로 구성됐다. 카드형 골드(Au999, 1g) 1종은 영화 공식 포스터 속 단종(배우 박지훈)과 엄흥도(배우 유해진)가 함께 선 모습을 그대로 재현해 제작했다. 카드형 실버(Ag999, 5g)에는 주요인물들을 담았다. 단종(배우 박지훈) 2종, 엄흥도(배우 유해진) 1종, 한명회(배우 유지태) 1종이 출시된다. 이러한 5종의 제품을 각 200장씩 총 1000장만 한정 생산했다.

영화 ‘왕과 사는 남자’ 요판화. 한국조폐공사 제공

함께 공개한 요판화는 한국조폐공사의 독보적인 화폐 제조 기술을 적용해 예술적 희소성과 가치를 한층 높였다. 액자를 제외한 내지 규격은 가로 300㎜, 세로 400㎜의 대형 크기로 제작했으며 총 2000장 한정 수량만 판매한다.

성창훈 한국조폐공사 사장은 “영화의 감동을 넘어 우리 역사 속 한 인물의 삶과 의미를 오래 기억할 수 있는 문화상품”이라며 “앞으로도 역사와 문화, 예술이 지닌 가치를 담아낼 수 있는 다양한 제품을 선보이겠다”고 말했다.

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