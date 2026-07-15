취업자 다시 늘었지만 고용률은 석달째 하락…제조·청년 부진

6월 취업자가 다시 증가했지만, 고용률은 석 달 연속 하락하고 청년층 고용 부진도 이어졌다.

중동전쟁에 따른 대외 불확실성이 일부 완화되면서 제조업 고용 감소 폭은 축소됐지만, 고용시장 전반의 회복세는 아직 제한적인 모습이다.

지난 6월 서울시내 한 대학교 일자리플러스센터 채용 관련 게시판. 연합뉴스

15일 국가데이터처가 발표한 '6월 고용동향'에 따르면, 6월 15세 이상 취업자는 2천915만4천명으로 지난해 같은 달보다 6만3천명 증가했다.

취업자 수는 올해 1∼3월 10만∼20만명대 증가세를 이어가다 4월 증가 폭이 7만4천명으로 둔화했고, 5월에는 4만명 감소했다가 6월 다시 증가했다.

빈현준 데이터처 사회통계국장은 "미-이란 종전 업무협약(MOU) 체결 후 전쟁 불확실성이 일부 완화되는 모습이지만 완전히 해소된 것은 아니다"라며 "향후 대외 여건 변화 등을 계속 지켜봐야 한다"고 말했다.

15세 이상 고용률은 63.4%로 지난해 같은 달보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 고용률은 석 달 연속 전년 동월 대비 하락세를 이어갔다.

경제활동참가율은 지난해 같은 달보다 0.2%p 하락한 65.2%로, 역시 석 달 연속 내렸다.

산업별로는 제조업 취업자가 9만7천명 감소하며 24개월 연속 감소세를 이어갔다. 다만 감소 폭은 5월(14만명)보다 줄었다.

건설업 취업자는 6만7천명 감소하며 26개월째 줄었다. 감소 폭은 지난해 11월(-13만1천명) 이후 가장 컸다.

내수 관련 업종인 도소매업 취업자도 4만4천명 감소하며 넉 달 연속 감소세를 이어갔다.

반면 숙박·음식점업 취업자는 1만명 늘어 두 달 연속 증가했다. 운수·창고업(4만8천명)과 예술·스포츠·여가서비스업(5만5천명)도 취업자가 증가했다.

빈 국장은 "고유가 피해지원금이 본격 집행되면서 소비심리가 어느 정도 회복된 영향으로 보인다"고 설명했다.

연령대별로는 청년층 고용 부진이 두드러졌다.

청년층(15∼29세) 취업자는 19만7천명 감소했다.

청년층 고용률은 43.9%로 지난해 같은 달보다 1.7%p 하락하며 26개월 연속 감소세를 이어갔다.

청년층 실업률은 7.0%로 지난해 같은 달보다 0.9%p 상승했다. 이는 지난해 3월(1.0%포인트) 이후 가장 큰 상승 폭이다.

40대 취업자도 1만9천명 줄었다.

자영업자와 무급가족종사자 등 비임금근로자는 14만4천명 증가해 2017년 2월(20만9천명) 이후 가장 크게 늘었다.

고용원 있는 자영업자는 9만5천명, 고용원 없는 자영업자는 7만2천명 각각 증가했다.

전체 실업자는 83만4천명으로 지난해 같은 달보다 1만명 증가했다. 실업률은 2.8%로 지난해와 같았다.

비경제활동인구는 1천600만9천명으로 지난해 같은 달보다 18만1천명 늘었다.

이 가운데 구직단념자는 35만6천명으로 1만6천명 증가했다. 올해 2월(36만7천명) 이후 가장 많은 규모다.

<연합>

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