취업자 다시 늘었지만 고용률은 석달째 하락…제조·청년 부진

제조업 24개월 연속 줄고, 청년층 19만7천명 감소
자영업자 등 비임금근로자 9년 4개월 만에 최대폭 증가
6월 취업자가 다시 증가했지만, 고용률은 석 달 연속 하락하고 청년층 고용 부진도 이어졌다.
중동전쟁에 따른 대외 불확실성이 일부 완화되면서 제조업 고용 감소 폭은 축소됐지만, 고용시장 전반의 회복세는 아직 제한적인 모습이다.
15일 국가데이터처가 발표한 '6월 고용동향'에 따르면, 6월 15세 이상 취업자는 2천915만4천명으로 지난해 같은 달보다 6만3천명 증가했다.
취업자 수는 올해 1∼3월 10만∼20만명대 증가세를 이어가다 4월 증가 폭이 7만4천명으로 둔화했고, 5월에는 4만명 감소했다가 6월 다시 증가했다.
빈현준 데이터처 사회통계국장은 "미-이란 종전 업무협약(MOU) 체결 후 전쟁 불확실성이 일부 완화되는 모습이지만 완전히 해소된 것은 아니다"라며 "향후 대외 여건 변화 등을 계속 지켜봐야 한다"고 말했다.
15세 이상 고용률은 63.4%로 지난해 같은 달보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 고용률은 석 달 연속 전년 동월 대비 하락세를 이어갔다.
경제활동참가율은 지난해 같은 달보다 0.2%p 하락한 65.2%로, 역시 석 달 연속 내렸다.
산업별로는 제조업 취업자가 9만7천명 감소하며 24개월 연속 감소세를 이어갔다. 다만 감소 폭은 5월(14만명)보다 줄었다.
건설업 취업자는 6만7천명 감소하며 26개월째 줄었다. 감소 폭은 지난해 11월(-13만1천명) 이후 가장 컸다.
내수 관련 업종인 도소매업 취업자도 4만4천명 감소하며 넉 달 연속 감소세를 이어갔다.
반면 숙박·음식점업 취업자는 1만명 늘어 두 달 연속 증가했다. 운수·창고업(4만8천명)과 예술·스포츠·여가서비스업(5만5천명)도 취업자가 증가했다.
빈 국장은 "고유가 피해지원금이 본격 집행되면서 소비심리가 어느 정도 회복된 영향으로 보인다"고 설명했다.
연령대별로는 청년층 고용 부진이 두드러졌다.
청년층(15∼29세) 취업자는 19만7천명 감소했다.
청년층 고용률은 43.9%로 지난해 같은 달보다 1.7%p 하락하며 26개월 연속 감소세를 이어갔다.
청년층 실업률은 7.0%로 지난해 같은 달보다 0.9%p 상승했다. 이는 지난해 3월(1.0%포인트) 이후 가장 큰 상승 폭이다.
40대 취업자도 1만9천명 줄었다.
자영업자와 무급가족종사자 등 비임금근로자는 14만4천명 증가해 2017년 2월(20만9천명) 이후 가장 크게 늘었다.
고용원 있는 자영업자는 9만5천명, 고용원 없는 자영업자는 7만2천명 각각 증가했다.
전체 실업자는 83만4천명으로 지난해 같은 달보다 1만명 증가했다. 실업률은 2.8%로 지난해와 같았다.
비경제활동인구는 1천600만9천명으로 지난해 같은 달보다 18만1천명 늘었다.
이 가운데 구직단념자는 35만6천명으로 1만6천명 증가했다. 올해 2월(36만7천명) 이후 가장 많은 규모다.
<연합>
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