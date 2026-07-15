스페인에 완패한 프랑스 데샹 감독 "심판 수준 의심"

스페인 완패해 2026 북중미 월드컵 결승 진출에 실패한 프랑스 축구대표팀의 디디에 데샹 감독이 심판 판정에 강한 불만을 드러냈다.

프랑스는 15일(한국 시간) 미국 댈러스 스타디움에서 열린 대회 준결승전에서 스페인에 0-2로 져 결승에 오르지 못했다.

이로써 1998년 프랑스 대회, 2018년 러시아 대회에 이어 통산 세 번째 우승을 노렸던 프랑스의 도전은 결승 문턱에서 좌절됐다.

프랑스는 이번 대회 강력한 우승 후보였다.

앞선 6경기에서 무려 16골을 몰아치며 막강한 화력을 자랑했다.

그런데 스페인을 상대로는 단 한 골도 넣지 못하고 무기력하게 고개를 숙였다.

데샹 감독은 경기 후 "선수들이 큰 충격을 받았다"며 "경기를 전체적으로 통제한 스페인에 비해 우리가 기술적으로 한 수 아래였다는 걸 인정한다"고 말했다.

그러면서 이날 경기를 관장한 엘살바도르 출신 이반 바르톤 주심을 향해선 강한 불만을 표했다.

그는 "우리의 잘못이 먼저고, 누구를 탓하고 싶진 않다"면서도 "과연 이날 심판이 월드컵 준결승전을 관장할 수준이 되는지 묻고 싶다"고 강하게 말했다.

이어 "오늘 경기에 졌기 때문에 하는 말이 아니다. (판정과 관련해) 여러 상황이 있었다"고 덧붙였다.

이날 프랑스는 전반 20분 수비수 뤼카 디뉴가 스페인 공격수 라민 야말과 충돌해 페널티킥을 내줬다.

프랑스가 강하게 항의했지만 판정은 그대로 유지했고, 결국 스페인 키커 미켈 오야르사발이 차 넣어 선제 결승골이 됐다.

한편 2017년 7월 지휘봉을 잡은 데샹 감독은 이번 북중미 월드컵을 끝으로 프랑스 대표팀을 떠난다.

2014년 브라질 대회부터 4회 연속 프랑스를 이끈 그는 월드컵 통산 27경기 21승 3무 3패의 역대 최다승 사령탑이란 기록을 남겼다.

<뉴시스>

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