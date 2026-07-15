스페인, 프랑스 2-0 완파…16년 만에 결승 진출

'무적함대' 스페인이 강력한 우승 후보로 꼽히던 프랑스를 무기력하게 무너뜨리고 2026 북중미 월드컵 결승행 티켓을 거머쥐었다.



스페인은 15일(이하 한국시간) 미국 댈러스 스타디움에서 열린 대회 준결승전에서 미켈 오야르사발의 페널티킥 선제골과 페드로 포로의 쐐기 골을 묶어 프랑스를 2-0으로 제압했다.

결승골 터뜨린 스페인 페드로 포로. AFP연합뉴스

사상 첫 우승을 달성했던 2010년 남아프리카공화국 대회 이후 16년 만에 4강 무대에 복귀한 스페인은 그 기세를 몰아 결승까지 선착했다.



반면 조별리그부터 6전 전승을 거두며 기세를 올리던 프랑스는 3회 연속 결승 진출을 목전에 두고 스페인에 무릎을 꿇었다.



스페인은 오는 20일 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 잉글랜드-아르헨티나 준결승전 승자와 우승 트로피를 놓고 격돌한다.

2026 월드컵 준결승 프랑스와 스페인의 경기. 로이터연합뉴스

경기 초반 팽팽한 압박전이 이어진 가운데 먼저 균형을 깬 쪽은 스페인이었다.



전반 20분 마르크 쿠쿠레야의 크로스를 프랑스 수비수 뤼카 디뉴가 걷어내는 과정에서 쇄도하던 라민 야말과 충돌해 페널티킥이 선언됐다.



키커로 나선 오야르사발이 골문 오른쪽 상단을 향해 강하게 찬 공은 방향을 읽고 몸을 날린 골키퍼 마이크 메냥을 뚫고 골망을 흔들었다.

일격을 당한 프랑스는 전반 30분 핵심 수비수 윌리엄 살리바가 등 부상으로 막상스 라크루아와 조기 교체되는 악재까지 맞았다.



스페인의 견고한 수비벽에 막혀 공격 전개에 고전한 프랑스는 전반전 슈팅 2개(유효 슈팅 0개)에 그쳤다.

준결승에서 스페인에 패한 프랑스. 신화연합뉴스

다급해진 프랑스는 반격을 시도했지만, 오히려 스페인이 추가 골을 터뜨리며 점수 차를 벌렸다.



후반 시작 13분 만에 다니 올모와 2대1 패스를 주고받으며 수비진을 무너뜨린 포로가 침착한 오른발 슈팅으로 추가 골을 뽑아냈다.



스페인은 곧바로 이어진 공격에서 야말이 한 차례 더 골망을 흔들었으나 오프사이드가 선언되며 프랑스는 간신히 추가 실점 위기를 넘겼다.

스페인의 파비안 루이스가 경기 후 팀원들과 함께 월드컵 결승전에 진출하며 축하하는 모습. 연합뉴스

끌려가던 프랑스는 후반 36분 결정적인 득점 기회마저 놓쳤다.



스페인 골키퍼 우나이 시몬이 공을 걷어내는 과정에서 실수를 범해 빈 골문을 내줄 뻔했지만, 재빠르게 복귀해 데지레 두에의 슈팅을 막아내며 실점 위기를 넘겼다.

<연합>

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