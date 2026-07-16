새로운 곡과 연주 펼치는 여름음악제 [이상권의 카덴자]

유럽과 미국의 교향악단과 오페라극장들은 초여름이면 정규 시즌의 막을 내린다. 100명 가까운 연주자가 무대를 채우던 콘서트홀은 조명을 낮추고, 단원들은 악기를 눕혀둔 채 휴가를 떠난다. 내한 일정이 뜸해지는 서울의 사정도 다르지 않아서, 청중마저 바다와 산으로 흩어지면 공연장 달력에는 빈칸이 늘어난다. 그렇지만 음악가들의 시간표마저 멈추는 것은 아니다. 오히려 이러한 공백이 새로운 활동 기회가 되기도 한다.



긴 휴가를 맞아 소속과 역할에서 벗어난 연주자들은 평소라면 시도하기 어려웠을 무대를 준비할 수 있다. 늘 다루던 대편성 교향악 레퍼토리에서 잠시 눈을 돌려, 같은 악단 내에서 마음이 맞던 동료끼리 실내악 팀을 꾸리거나 전혀 다른 도시와 학교, 악단에 적을 두고 있던 연주자들이 느슨해진 일정 속에서 새롭게 짝을 맞추기도 한다.

지난 2025년 평창대관령음악제 폐막공연. 강원문화재단

공연장의 사정도 비슷하다. 대관율이 뚝 떨어지는 이 한적한 시기를 역이용해 국내 대형 공연장들은 자체적인 축제를 연다. 예술의전당이 기획한 ‘예술의전당 국제음악제’가 대표적이다. 이 축제는 국내외 유명 협연자를 초청할 뿐만 아니라 해외 오케스트라에서 활동하는 국내 연주인을 주축으로 SAC 페스티벌 오케스트라를 기획하여 개막과 폐막 무대에 올린다. 흥미로운 점은 수많은 연주자가 해외 유수의 악단과 학교에 진출해 있는 한국 클래식 생태계의 특성상, 이러한 여름 축제들이 거대한 ‘공론장’이 된다는 사실이다. 1년 내내 타국의 낯선 도시에서 치열하게 생존 경쟁을 벌이던 한국인 연주자들은 소속 단체가 바캉스 시즌에 돌입하면 상당수가 고국행 비행기에 오른다. 평소 만나기 어려웠던 선후배와 동료가 고국의 리허설실에서 다시 만나고, 서로 다른 도시와 악단에서 익힌 해석과 무대 경험을 나눈다. 이러한 만남은 개별 연주회를 넘어 해외와 국내 음악계를 잇는 한시적인 네트워크를 만든다.



도심의 리허설 룸에서 싹튼 교류가 도시 밖으로 뻗어 나가 자연과 만날 때, 여름 음악제는 단순한 공연의 연속을 넘어 체류와 배움, 교류가 한데 어우러지는 계절의 문화로 자리를 잡는다. 대표적으로 미국의 탱글우드와 애스펀, 스위스의 베르비에 같이 산악·고원과 전원 휴양지에 자리한 축제들은 공연과 체류, 젊은 음악가의 교육을 한 공간에 겹쳐 놓는다. 이들 음악제의 핵심은 ‘축제이자 곧 학교’라는 점이다. 거장들의 연주회와 젊은 학도들을 위한 마스터클래스가 나란히 돌아가며, 낮에 스승의 치열한 지도를 받던 학생들은 저녁 무대에서 그 스승의 소리를 객석에서 직접 확인한다.



대표적으로 한국에서는 평창대관령음악제가 있다. 미래의 음악가를 양성한다는 뚜렷한 기획 의도로 출발한 이 축제는, 대자연 속에서 음악을 누리는 색다른 경험을 동시에 제공한다. 우선 음악가를 꿈꾸는 학생들을 위해 실내악 멘토링 프로그램을 운영하며, 이 중에서 상당수는 일반 관객도 참관이 가능한 오픈 클래스 형태로 진행한다. 무대에서 완성된 연주를 감상하는 데 그치지 않고, 세대와 소속이 다른 음악가들이 음악을 주고받으며 성장하는 과정 자체가 축제의 일부가 되는 셈이다. 여기에 대관령의 자연은 또 하나의 주역으로 가세한다. 일부 공연 프로그램은 해발 700m 고지의 뮤직 텐트에서 열리기 때문에 숲을 스치는 바람과 새소리, 이따금 지붕을 두드리는 빗소리마저 흘러들어 와 음악의 일부가 된다.여름이 지나고 정규 시즌이 시작되면 모두는 원래의 자리로 돌아간다. 단원들은 다시 익숙한 파트에 앉게 되고, 공연장 달력은 빼곡한 공연 일정으로 채워진다. 그러나 휴식기에 만난 사람과 함께 연구한 작품, 낯선 환경에서 얻은 감각은 사라지지 않는다. 비어 있던 달력은 그렇게 음악을 쉬게 한 것이 아니라, 다음 장면을 준비하고 있었던 셈이다.



이상권 음악평론가

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