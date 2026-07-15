李대통령 ‘분당 아파트’ 매도 마무리 단계

이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 공동명의로 보유한 경기 성남시 분당구 아파트의 매각 절차가 마무리 단계에 접어든 것으로 파악됐다.

이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 국무회의에서 개혁 작업을 '주사 처방'에 비유하며 자신의 경험담을 이야기 하고 있다. 뉴시스

14일 청와대에 따르면 이 대통령 부부 소유의 분당 아파트는 가계약을 거쳐 수일 내 본계약이 체결될 예정인 것으로 알려졌다. 앞서 이 대통령은 해당 아파트를 지난 2월 말 매물로 내놓았고, 얼마 지나지 않아 가계약이 이뤄진 것으로 전해졌다. 본계약 상대방은 기존 가계약자와 같은 인물이다. 청와대 측은 “토지거래 허가 절차 때문에 본계약 체결까지 시간이 걸린 것”이라고 설명했다. 이 대통령은 해당 아파트를 29억원에 매물로 내놓았던 것으로 알려졌다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 ‘부동산정책 관련 국민 의견수렴계획’ 부처 보고를 받은 뒤 국무위원들과 관련 토론을 하는 과정에서 “나는 이제 집이 없다”고 언급하기도 했다.

이 대통령의 분당 아파트 매각은 정부가 추진하는 ‘부동산 시장 정상화’ 의지를 직접 보여주려는 차원에서 이뤄졌다. 지난 2월 아파트를 매물로 내놓았을 당시 강유정 청와대 수석대변인은 “해당 아파트는 (이 대통령이) 전년 실거래가 및 현재 시세보다 저렴하게 매물로 내놓았다”며 “(이 대통령은) 거주 목적의 1주택 소유자였지만, 부동산 시장 정상화의 의지를 국민께 몸소 보여주겠다는 의도로 풀이된다”고 밝힌 바 있다.

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