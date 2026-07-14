안산시, 유니세프 ‘아동친화도시 상위인증’ 획득…아동 권리 영토 넓혔다

경기 안산시가 유니세프 한국위원회로부터 아동 권리 정책의 실효성과 지속성을 인정받는 ‘유니세프 아동친화도시 상위단계 인증’을 획득했다고 14일 밝혔다.

2022년 3월 아동친화도시 최초 인증을 받은 데 이어 4년 만에 상위단계 인증까지 거머쥔 것이다. 이번 상위인증 자격은 오는 2030년 6월까지 유지된다.

이민근 안산시장(가운데)이 유니세프 아동친화도시 상위단계 인증을 축하하며 기념촬영을 하고 있다. 안산시 제공

유니세프 아동친화도시는 유엔아동권리협약(UNCRC)을 기반으로 아동의 생존·발달·보호·참여 권리가 지자체 정책에 실질적으로 녹아있는지를 평가하는 제도다. 이 중 상위인증은 계획 이행 실적과 현황 평가에서 각각 60점 이상(최초 인증은 50점)을 얻어야만 획득할 수 있는 까다로운 관문이다.

안산시는 최초 인증 이후 ‘아동참여위원회’를 가동해 아동의 목소리를 실제 시정에 적극적으로 반영해 왔다. 아울러 매년 아동권리 인식 조사를 해 과학적 정책 기반을 마련하고, 미취학 아동과 초등학생을 대상으로 ‘찾아가는 아동권리교육’을 정기적으로 운영하는 등 아동을 수동적 보호 대상이 아닌 적극적 ‘권리 주체’로 세웠다.

시는 이번 인증을 동력 삼아 ‘꿈이 자라는 아이, 희망을 꿈꾸는 안산’을 비전으로 하는 4개년(2026~2029년) 아동친화도시 기본계획을 본격 추진한다.

이민근 시장은 “상위단계 인증은 우리 시가 아동의 목소리를 경청하며 소통해 온 노력의 산물”이라며 “모든 아동이 안전하고 건강하게 성장하는 희망도시를 만들겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지