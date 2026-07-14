이천시 민선 9기 밑그림 완성… ‘8대 과제·64개 공약’ 확정

민선 9기 경기 이천시의 향후 4년 시정 운영 방향과 핵심 공약의 청사진이 확정됐다. 양적 나열보다 타당성 검토를 거쳐 ‘실행 가능성’에 무게를 두면서, 이천을 첨단 산업과 지속 가능한 농업이 융합된 거점으로 도약시키겠다는 구상이다.

14일 이천시에 따르면 전날 성수석 시장과 서학원 시장직 인수위원장을 비롯해 19명의 인수위원이 참석한 가운데 ‘민선 9기 인수위 추진상황 점검 보고회’가 열렸다.

성수석 이천시장. 이천시 제공

지난달 11일 공식 출범해 3개 분과로 운영돼 온 인수위는 성 시장의 선거 공약을 분석해 8대 정책과제, 64개 세부 공약, 46개 추가 과제로 체계화한 구체적 로드맵을 구축했다.

이천의 미래를 바꿀 8대 정책과제로는 △미래를 키우는 산업혁신 △성장을 연결하는 교통도시 △일과 삶이 조화로운 안심도시 △미래인재를 키우는 교육도시 △일상이 풍요로운 매력도시 △평생 안심 복지도시 △지속 가능한 미래농업도시 △시민이 참여하는 시정혁신 등이 확정됐다.

13일 열린 이천시장직 인수위원회 보고회. 이천시 제공

특히 인수위는 법적 절차가 지나치게 복잡하거나 과도한 재정이 소요되는 등 비현실적 공약은 과감히 재검토 대상으로 솎아내는 등 내실을 기했다. 이날 공유된 분과별 최종 의견들을 보완한 종합 보고서는 오는 20일 성 시장에게 공식 제출된다.

성 시장은 “인수위가 치열하게 고민해 도출한 고견과 정책 제안들은 민선 9기 시정이 나아갈 신뢰의 길잡이가 될 것”이라며 “현장의 작은 목소리 하나도 놓치지 않고 정책에 적극적으로 반영해 시민이 체감하는 변화를 만들겠다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지