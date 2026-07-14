호르무즈해협 재봉쇄 나선 美… 이란, UAE 유조선 2척 공격

미국이 이란에 대한 호르무즈해협 해상 봉쇄를 재개하고 해협 통과 선박에 ‘안전보장 통항료’를 부과하겠다고 일방 선언했다. 이란은 민간 선박 공격을 지속하고, 양측 간 무력 충돌도 사흘 연속 이어지고 있다. 종전 양해각서(MOU)는 사실상 백지화되는 분위기다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 워싱턴 DC 백악관에서 인디카 최고 드라이버들을 초청한 제1회 프리덤 250 그랑프리 홍보 행사에서 연설하고 있다. EPA 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “우리는 이란 봉쇄를 재개하고 있다”고 밝혔다. 이에 따라 미 중부사령부는 미국 동부시간으로 14일 오후 4시(한국시간 15일 오전 5시) 역봉쇄를 재개했다. 미국의 역봉쇄는 종전 MOU 체결 후인 지난달 18일 이후 25일 만이다. 이란이 호르무즈 봉쇄를 선언하며 통제권을 놓지 않자 다시 이란의 원유 수출로를 차단하고 자금줄을 옥죄겠다는 취지로 해석된다.



트럼프 대통령은 또 미군이 호르무즈해협을 통과하는 민간 선박의 안전을 보장하는 대가로, 선박 화물의 20%를 ‘안전보장 통항료’ 명목으로 받겠다고 밝혔다. 그는 폭스뉴스 인터뷰에서 “우리는 그동안 무상으로 해협을 지켜왔지만, 이제부터는 해협을 지키고 그 대가로 엄청난 돈을 받을 것”이라고 말했다.



유엔 산하 국제해사기구(IMO) 등 국제사회는 반대 입장을 밝혔다.



이 같은 조치는 미국·이란 간 충돌이 격화하는 가운데 나왔다. 이날 이란이 이날 호르무즈해협을 지나던 아랍에미리트(UAE) 국영 유조선 2척을 공격, 인도인 승조원 1명이 숨졌다. 미 중부사령부는 사흘째 이란에 대한 공습을 이어갔고, 이란도 쿠웨이트와 바레인 등의 미군기지에 보복을 가했다.



이런 가운데 트럼프 대통령이 지난 10일 이란에 대한 군사행동을 재개했다는 내용을 담은 서한을 의회에 공식 통보한 것으로 확인되면서 전쟁 재개 수순으로 이어지는 것 아니냐는 우려가 커지고 있다. 트럼프 대통령은 16일 오후 9시 대국민 연설에 나선다. 연설 주제는 공개되지 않았지만 트럼프 행정부의 대이란 대응이 주요 내용이 될 가능성이 크다.

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