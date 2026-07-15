피에프창, 잠실 롯데월드몰점 리뉴얼 오픈

피에프창(P.F. Chang’s)이 오는 7월 17일 잠실 롯데월드몰점을 ‘P.F. Chang’s Signature(피에프창 시그니처)’ 매장으로 리뉴얼 오픈한다고 밝혔다.

이번 리뉴얼은 피에프창의 브랜드 콘셉트를 반영하고, 잠실 롯데월드몰점 전용 메뉴와 공간을 통해 매장 경험을 확대하기 위해 기획됐다.

새롭게 선보이는 ‘P.F. Chang’s Signature’는 전 세계 피에프창의 인기 메뉴와 함께 잠실점에서만 만나볼 수 있는 시그니처 메뉴를 선보인다. 대표적으로 채끝, 양고기, 연어, 립 등 4종의 아시안 스테이크를 비롯해 다양한 신규 메뉴를 구성했으며, 피에프창만의 스타일로 재해석한 메뉴를 제공할 예정이다.

공간에도 변화를 주었다. 매장 내부에는 대형 미디어월을 설치해 피에프창의 30여 년 브랜드 역사와 브랜드 스토리를 영상 콘텐츠로 구현했다. 이를 통해 고객들이 식사와 함께 브랜드 아이덴티티를 접할 수 있도록 했다.

또한 기존 잠실점에는 없었던 프라이빗 룸을 새롭게 마련해 가족 모임과 비즈니스 미팅, 소규모 모임 등 다양한 고객 수요에 대응한다. 리뉴얼 오픈을 기념해 룸 예약 고객을 대상으로 콜키지 프리(Corkage Free) 이벤트도 함께 진행할 예정이다.

피에프창 관계자는 “잠실 시그니처 매장은 브랜드 콘셉트와 잠실점 전용 메뉴, 공간 구성을 반영한 매장”이라며 “잠실점에서만 경험할 수 있는 전용 메뉴와 공간을 통해 고객들에게 새로운 매장 경험을 제공할 계획”이라고 말했다.

한편, 피에프창을 운영하는 에렉스(ELX)는 다양한 F&B 브랜드를 운영하는 외식 전문 기업으로, 브랜드별 콘셉트와 고객 경험을 기반으로 외식 사업을 운영하고 있다.

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