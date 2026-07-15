[이코노 브리핑] 전자주총 의무 도입 상법 개정안 의결 외

전자주총 의무 도입 상법 개정안 의결

법무부는 전자주주총회 도입을 위한 상법 시행령 개정안이 14일 국무회의에서 의결됐다고 밝혔다. 이번 시행령은 기업과 주주 간 소통을 촉진하기 위해 ‘자산총액 2조원 이상인 상장회사’에 대해 전자주주총회를 의무적으로 개최하도록 했다. 또한 국내외 주주들이 어디서나 전자주주총회에 출석해 의결권 등 주주권을 적정하게 행사할 수 있도록 관련 절차 규정을 신설했다.

우리銀, 국민연금 외화금고업무 계약

우리은행은 국민연금공단과 ‘외화금고은행 업무수행 계약 및 서비스 수준 협약(SLA)’을 체결했다고 14일 밝혔다. 국민연금공단이 지난 3월 실시한 외화금고은행 선정 입찰에서 우리은행을 최종 사업자로 선정한 데 따른 것으로, 국민연금의 외화출납·외화계좌 관리·외환거래 지원 등을 전담하게 된다. 우리은행은 2021년 8월 국민연금의 외화금고은행으로 최초 선정됐으며 이번 재선정으로 2029년 7월까지 외환 파트너십을 이어간다.

企銀, 생산적포용금융부 신설 조직 개편

IBK기업은행이 생산적포용금융부를 신설하고, 디지털그룹을 AX(인공지능 전환) 전략그룹으로 재편하는 내용을 포함한 하반기 조직 개편·정기 인사를 14일 발표했다. 생산적포용금융부는 첨단·혁신기업에 체계적으로 자금을 공급하고, 개인채무조정 등 고객 재기 지원 업무를 수행하기 위해 새로 설치됐다. AX전략그룹은 AI 전략 수립과 실행의 컨트롤타워 역할을 할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지