선호투표제 통과·청년최고위 무산… 갈등 봉합 아닌 내홍 증폭

더불어민주당이 진통 끝에 8·17 전당대회 당대표 선거에 선호투표제를 적용할 수 있도록 당규를 개정했지만, 전당대회 규칙을 둘러싼 갈등은 쉽게 가라앉지 않을 것으로 보인다. 선호투표제 도입에 반대해 온 친청계 이성윤 최고위원이 사퇴한 데다 청년최고위원 도입안 부결을 놓고는 친명계와 당권 주자들의 비판이 이어지고 있다. 최고위가 전당대회 규칙을 확정했음에도 계파 간 충돌이 일단락되기보다 후보 간 공방과 지도부 책임론으로 번지며 후폭풍이 계속될 가능성이 커졌다.

더불어민주당 차기 당대표 후보자들이 14일 서울 여의도 국회에서 열린 민주당 의원총회에 참석하고 있다. 왼쪽부터 김민석 전 국무총리, 고민정 의원, 송영길 의원, 정청래 전 대표. 허정호 선임기자

민주당 최고위원회는 14일 비공개 회의를 열고 당대표 선거에서 선호투표제 또는 결선투표제 가운데 하나를 정해 실시할 수 있도록 하는 당규 개정안을 표결 없이 의결했다. 이에 따라 8·17 전당대회 당대표 선거에는 선호투표제가 적용될 가능성이 커졌다. 선호투표제에 반대해 온 친청(친정청래)계 최고위원 가운데 이 최고위원을 제외한 3명은 당규 개정에 구두로 동의한 것으로 전해졌다.



강준현 민주당 수석대변인은 회의 뒤 기자들과 만나 “제3차 정기전국당원대회를 앞두고 지도부 선출 (방식과) 관련해 그 규정에 논란을 최소화하기 위해 당규를 개정하고자 했고, 당규 개정의 건은 오늘 의결이 됐다”고 밝혔다.



민주당은 개정 당규에 “경선 후보자가 3인 이상일 경우, 과반수 득표자 결정을 위해 선호투표 또는 결선투표 중 하나를 정해 실시할 수 있다”고 명시했다. 현행 당헌·당규상 당대표 선거에서는 결선투표제만 결선 방식으로 인정돼 왔다. 친청계는 이를 근거로 선호투표제 채택이 “당헌·당규 위반”이라고 주장해 왔다.

더불어민주당 강준현 수석대변인이 14일 국회에서 열린 비공개 최고위원회의가 끝난 뒤 기자들에게 회의 결과를 설명하고 있다. 연합뉴스

선호투표제는 유권자가 후보 한 명만 선택하는 방식이 아니라 후보별 선호 순위를 함께 적어 내는 방식이다. 1순위 개표에서 과반 득표자가 나오면 당선자가 결정되지만, 과반 득표자가 없으면 최하위 후보를 탈락시킨 뒤 해당 후보를 1순위로 선택한 유권자의 2순위 표를 남은 후보에게 재배분한다. 3강 구도가 이어질 경우 친명(친이재명)계 후보들의 지지표가 2순위에서 결집할 수 있다는 관측이 나오면서 친청계는 선호투표제가 특정 후보에게 불리하게 작용할 수 있다고 반발해 왔다.



선호투표제 도입에 반대해 온 이 최고위원은 표결에 참여하지 않고 회의장을 나온 뒤 “도저히 용납할 수 없다”며 “이 상태에서 최고위원직을 수행하기 어렵다고 보고 오늘부로 최고위원직을 내려놓겠다”고 말했다. 전당대회 규칙을 둘러싼 최고위 내 충돌이 현직 최고위원의 사퇴로 이어진 것이다.

한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표가 14일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 비공개 최고위원회의를 마치고 나서고 있다. 뉴시스

친청계인 박규환 최고위원은 문정복·박지원 최고위원과 함께 기자들과 만나 “천길 낭떠러지에 직면한 당을 살리기 위해 어쩔 수 없이 소신을 잠시 내려놓는다”며 “‘선당후사’ 정신에 따라 다수의 권리를 포기하고 소수의 뜻을 받아들이기로 했다”고 말했다.



정청래 전 대표는 최고위 결정 뒤 페이스북에 “할 말은 많으나 말하지 않겠다”며 “당의 결정을 존중하고 수용하겠다”고 했다.



선호투표제와 함께 최고위에서 입장이 첨예하게 갈렸던 청년 최고위원 도입안은 부결됐다. 선출직 최고위원 5명 가운데 1명을 청년 몫으로 배정하는 내용이다. 청년 최고위원 도입안은 최고위 표결 끝에 부결됐으며, 다시 전국당원대회준비위원회로 회부돼 재논의될 가능성이 있다.

더불어민주당 친명계 의원인 황명선(오른쪽), 강득구 최고위원이 14일 국회에서 열린 비공개 최고위원회의가 끝난 뒤 기자들을 만나 '선호투표제' 와 관련한 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

강득구 최고위원은 “우리가 청년 정책, 청년의 삶 고민한다고 했지만 청년은 정책의 소비자, 정치의 소비자였다”며 “정청래 전 대표를 지지하는 분들이 (청년최고위원을) 지명직으로 하면 된다고 하는데 당대표가 지명한 사람은 대표 눈치를 볼 수밖에 없다. 정청래 같은 사람이 다시 당대표 된다, 겁나고 두렵다”고 했다.



청년최고위원 도입 무산을 둘러싼 반발은 당권 경쟁으로도 번졌다. 김민석 전 총리는 엑스(X)에 ‘청년최고위원 무산, 바로잡겠다’는 제목의 글을 올려 “당의 미래라는 대의보다 작은 이익을 앞세운 집단적 자기정치”라며 “당대표가 되면 지명직 최고위원 한 석을 청년층에 맡기고 축제형 선출 방식으로 뽑겠다”고 선언했다. 이어 그는 “선출직 최고위원 한 석을 청년에게 보장하는 당헌 개정도 바로 추진하겠다”고 밝혔다.



송영길 의원도 청년최고위원 도입안 부결에 대해 “유감”이라고 밝혔다. 송 의원은 “저는 당대표가 되면 2030 청년위원 2명을 지명직으로 임명하겠다”고 말했다. 다른 당권 주자인 고민정 의원은 페이스북에 “기득권 정치가 민주당의 길이 돼서는 안 된다”며 “청년의 미래, 국민의 일상이 우리 민주당 정치의 중심이 돼야 한다”고 적었다.

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