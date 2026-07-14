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조희대 대법원장 의전차량 정읍서 교통사고…3명 경상

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정읍=김동욱 기자 kdw7636@segye.com

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교차로서 진입한 승용차와 충돌
대법원장은 다른 차량 탑승해 무사

전북 정읍에서 조희대 대법원장의 경호 차량이 승용차와 충돌해 3명이 다쳤다. 조 대법원장은 다른 차량에 탑승하고 있어 피해를 입지 않았으며, 경찰은 교차로에서 발생한 부주의 사고로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.

 

조희대 대법원장. 연합뉴스
조희대 대법원장. 연합뉴스

14일 정읍경찰서에 따르면 이날 오후 2시20분쯤 정읍시 옹동면 한 교차로에서 A(60대)씨가 몰던 승용차가 조희대 대법원장의 경호 차량을 들이받았다.

 

이 사고로 A씨와 경호 차량에 탑승한 40∼50대 경호원 2명 등 3명이 경상을 입어 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.

 

사고가 난 차량은 조 대법원장의 의전 차량 행렬 가운데 한 대였으며, 조 대법원장은 다른 차량에 탑승하고 있어 사고를 피한 것으로 확인됐다.

 

경찰 조사 결과 A씨는 적색 점멸 신호가 설치된 교차로에서 속도를 줄이지 않고 진입했고, 경호 차량은 황색 점멸 신호 방향으로 주행하던 중 충돌한 것으로 파악됐다.

 

조 대법원장은 이날 지방법원 격려를 위한 순회 방문 일정을 소화하던 중이었던 것으로 알려졌다.

 

경찰은 운전자 진술과 현장 상황 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.


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