조희대 대법원장 의전차량 정읍서 교통사고…3명 경상

전북 정읍에서 조희대 대법원장의 경호 차량이 승용차와 충돌해 3명이 다쳤다. 조 대법원장은 다른 차량에 탑승하고 있어 피해를 입지 않았으며, 경찰은 교차로에서 발생한 부주의 사고로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.

조희대 대법원장. 연합뉴스

14일 정읍경찰서에 따르면 이날 오후 2시20분쯤 정읍시 옹동면 한 교차로에서 A(60대)씨가 몰던 승용차가 조희대 대법원장의 경호 차량을 들이받았다.

이 사고로 A씨와 경호 차량에 탑승한 40∼50대 경호원 2명 등 3명이 경상을 입어 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.

사고가 난 차량은 조 대법원장의 의전 차량 행렬 가운데 한 대였으며, 조 대법원장은 다른 차량에 탑승하고 있어 사고를 피한 것으로 확인됐다.

경찰 조사 결과 A씨는 적색 점멸 신호가 설치된 교차로에서 속도를 줄이지 않고 진입했고, 경호 차량은 황색 점멸 신호 방향으로 주행하던 중 충돌한 것으로 파악됐다.

조 대법원장은 이날 지방법원 격려를 위한 순회 방문 일정을 소화하던 중이었던 것으로 알려졌다.

경찰은 운전자 진술과 현장 상황 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

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