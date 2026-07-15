최태원 “AI토큰 비용 확 낮추겠다”

ADR 상장은 ‘새로운 기회’ 강조
최태원 SK그룹 회장이 인공지능(AI) 확산의 걸림돌로 지목받는 AI토큰 비용을 획기적으로 낮추겠다고 밝혔다. 토큰 비용은 AI가 문장을 읽고 생성할 때 쓰는 기본 단위인 토큰을 기준으로 부과되는 사용량 기반 요금을 뜻한다. 최근 AI 서비스 사용량이 늘면서 AI가 처리해야 할 토큰이 급증하자 관련 비용도 덩달아 급증하는 추세다.
14일 반도체 업계에 따르면 최 회장은 전날 미국 테크 전문 플랫폼 ‘식스파이브미디어’와 인터뷰에서 AI 확산의 걸림돌로 AI토큰 비용을 지적했다. 그는 “현재 AI 비용이 너무 높다. 함께 기술적 돌파구를 찾아 비용을 낮춰야 한다”고 말했다.
최 회장은 해결책으로 ‘AI데이터센터’ 확충을 제시했다. 그는 최근 한국 정부가 추진 중인 3대 메가 프로젝트의 일환으로 약 1000조원을 투자해 총 15GW(기가와트) 규모의 AI 데이터센터를 단계적으로 구축하겠다는 계획을 소개했다.
최 회장은 “더 낮은 비용으로 운영되면서 더 효율적으로 토큰을 생성할 수 있는 새로운 AI 데이터센터를 만드는 데 집중하려 한다”며 “이를 위해 모든 파트너와 이야기하고 있다”고 전했다. 그는 “처음 1조달러 규모의 투자 계획을 세웠을 때는 저도 이런 규모가 될 것이라고 예상하지 못했다”며 “하지만 AI가 이를 가능하게 했다. AI에는 매우 큰 비용이 들고, 일정 규모 이상의 AI 데이터센터가 필요하기 때문”이라고 강조했다.
최 회장은 SK하이닉스의 나스닥 시장 미국주식예탁증서(ADR) 상장에 대해서는 재무적 선택지 확보와 경영구조 개선, 투자 기회 확대 측면에서 의미가 있다고 평가했다. 최 회장은 “한국뿐만 아니라 미국에서도 주식이 거래되기 때문에 새로운 인재를 유치하고, 주식을 활용한 새로운 기회도 만들 수 있다”며 “하이엔드 메모리에만 머무르지 않고 AI와 에너지 분야까지 투자를 확대할 수도 있다”고 했다.
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