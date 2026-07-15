부산 문화유산, 세계유산 등재 모색

유네스코 세계유산위원회 개최를 앞두고 부산지역 문화유산의 세계유산적 가치와 세계유산 등재 가능성에 대한 발표와 토론이 펼쳐진다.



부산시는 이달 24일 벡스코 제2전시장에서 ‘부산의 문화유산이 세계유산으로 거듭나다’ 주제의 학술대회를 개최한다고 14일 밝혔다. 이번 학술대회는 부산에서 개최되는 제48회 유네스코 세계유산위원회를 기념해 부산지역 문화유산의 세계유산적 가치를 학술적으로 조명하고, 세계유산 등재 가능성과 추진 전략을 다각적으로 모색하기 위해 마련됐다.



학술대회는 개회식을 시작으로 기조발표와 3개의 주제발표, 종합토론 순으로 진행된다. 기조발표는 박은경 동아대 교수가 ‘부산 문화유산, 유네스코를 향한 도전: 새로운 연결과 가치 확장’이라는 주제로 부산 문화유산의 세계유산적 가치와 세계유산 등재 기반 마련을 위한 전략을 제시한다. 이어지는 주제발표에서는 부산 문화유산의 다양한 분야를 중심으로 세계유산 등재 전략을 심도 있게 논의한다. 종합토론은 발표자와 지정토론자가 모두 참석해 주제발표에 대한 토론을 이어간다.

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