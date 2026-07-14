수도권 대신 지역병원 가려면?…국민 67% “의료진 실력 갖춰야”

국민 다수가 응급치료는 본인이 사는 지역에, 중증수술은 거점 내 병원에서 이뤄져야 한다고 생각하는 것으로 나타났다.

서울 시내 한 대학병원에서 의사들이 이동하고 있다. 뉴시스

의료혁신위원회 산하 시민패널 운영위원회는 1차 공론화 숙의토론회 설문 결과 이같이 나타났다고 14일 밝혔다. 시민패널 운영위는 의료혁신 논의에서 국민 참여 확대를 위해 설치된 기구다. 성별, 연령, 권역, 의료접근성 등을 고려해 선정된 300명의 시민패널은 이달 4~5일 숙의 토론회에 참여했다. 이중 자가 숙의 전, 숙의 토론회 직전, 종료 직후 등 세 차례 설문조사에 모두 참여한 패널은 291명이다.

조사 결과 가장 가까운 지역을 뜻하는 ‘우리 시·군·구 안’에서는 보장받아야 할 의료 범위로 ‘감기·만성질환 등 가벼운 진료’가 94.3%로 가장 많았다. 이어 ‘야간·휴일 소아 진료’(77.1%), ‘24시간 응급실 진료’(66.0%), ‘분만’(59.9%) 등이 뒤이었다.

다음으로 ‘인근 시·군 포함 진료권 안’에서는 ‘입원 및 일반 수술’이 52.2%로 제일 높았다. 광역(시·도) 안에서는 ‘암 등 중증·고난도 수술’(52.9%)이, ‘수도권 등 타지역까지 가도 됨’으로 지역의 범위를 늘렸을 때도 ‘암 등 중증·고난도 수술’(37.2%)로 제일 높았다.

특히 모든 서비스를 진료권역 안에서 받기 어렵다고 가정했을 때 보장받아야 할 의료서비스로는 ‘24시간 응급실 진료’(61.9%)와 ‘심근경색·뇌졸중 등 골든타임 내 치료’(55.4%) 등 응급 의료서비스의 우선순위가 높았다.

국민이 수도권 대형병원 대신 지역병원을 믿고 이용하려면 무엇이 갖춰져야 하는지에 대한 질문에서는 ‘수도권에 뒤지지 않는 의료진의 실력과 경험’이라는 응답률이 66.8%로, 지역거점병원 서비스의 질이 주요 화두로 제시됐다.

지역의료 문제에서 중요하게 고려해야 할 가치로도 '의료의 질'이라는 응답(64.5%)이 '의료접근성'이라는 응답(35.1%)보다 높았다.

지역·필수의료 인력을 양성하는 정책에 대해서는 △지역의사 선발·의무 복무 △5년 이상 근무 계약 △필수·지방일수록 더 보상하는 수가체계 등 세부 항목에 대해 전반적으로 동의하는 비율이 높았다.

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