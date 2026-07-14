티파니 영, 첫 솔로 정규앨범 ‘Edge of Calm’ 8월 20일 발매

티파니 영이 첫 번째 솔로 정규앨범 ‘Edge of Calm(엣지 오브 캄)’ 발매를 확정하고 본격적인 컴백 준비에 나섰다.

티파니 영이 첫 번째 솔로 정규앨범 ‘Edge of Calm(엣지 오브 캄)’ 발매를 확정하고 본격적인 컴백 준비에 나섰다. 퍼시픽 뮤직 그룹(Pacific Music Group)

티파니 영은 13일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 정규 1집 ‘Edge of Calm’의 일정을 담은 포스터를 공개했다.

이번에 공개된 스케줄 포스터에는 앨범 타이틀 로고와 함께 차분하면서도 세련된 분위기의 티파니 영 비주얼이 담겼다. 화이트 계열의 의상을 입은 그의 깊은 눈빛은 긴장감과 평온함이 공존하는 앨범의 콘셉트를 시각적으로 표현했고, 감각적인 디자인까지 더해져 신보에 대한 관심을 끌었다.

앨범 발매 전까지 다양한 티징 콘텐츠도 순차적으로 공개된다. 오는 30일 프리오더를 시작으로 8월 5일에는 오디오 스니펫이 공개되며, 7일과 11일에는 비주얼 포토를 선보인다. 이후 17일 뮤직비디오 티저가 베일을 벗고, 20일에는 음원과 뮤직비디오가 동시에 공개되며 본격적인 활동의 시작을 알릴 예정이다.

‘Edge of Calm’은 고요함에 이르기 직전의 미세한 긴장감과 몰입, 그리고 감정의 균형이 맞닿는 순간을 음악으로 담아낸 작품으로 소개된다. ‘Edge’가 상징하는 긴장과 집중, ‘Calm’이 의미하는 안정과 균형을 사운드와 비주얼, 전반적인 감성에 녹여내며 앨범의 메시지를 완성했다.

특히 티파니 영은 이번 앨범 제작 과정 전반에 적극적으로 참여했다. 앨범 콘셉트 기획을 비롯해 스타일링과 비주얼 디렉팅, 뮤직비디오 스토리 작업까지 직접 함께하며 자신만의 음악적 정체성과 감성을 담아냈다.

앞서 공개된 정규 1집 선공개 곡 ‘Summer's Not Over’는 국내 솔로 앨범 발표 이후 약 10년 만에 선보인 신곡으로 관심을 모았다.

한편 티파니 영의 첫 번째 솔로 정규앨범 ‘Edge of Calm’은 8월 20일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개될 예정이다.

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