'피서철 한잔도 위험한데'…제주서 음주운전 다수 적발

"더! 더! 더! 더욱! 약해요. 세게 부세요!"



13일 늦은 오후 제주국제공항 인근 도령마루 앞 도로에서 음주운전 단속이 시작되자 얼마 안 가 경찰 음주 감지기에 빨간불이 떴다.



타고 있던 오토바이를 인도에 댄 60대 운전자가 경찰이 제시한 호흡 측정기를 향해 '후'하고 불자, 면허 정지 수치인 0.038%의 혈중알코올농도가 나왔다.

13일 늦은 오후 제주시 일원에서 제주경찰과 자치경찰이 합동으로 음주운전 단속을 진행하고 있다. 연합뉴스

그는 현장 단속 경찰관에 "일을 마치고 10분 전에 친구들 모임에서 맥주 석잔가량을 마시고 집으로 가던 길이었다"며 고개를 숙였다.



얼마 안 가 다른 운전자에게서도 음주가 감지됐다.



배달 일을 하는 이 운전자는 음주 측정 결과 훈방 수준의 적은 혈중알코올농도 수치가 나왔지만, 음주운전으로 인해 면허 취소된 지 얼마 되지 않아 또다시 운전대를 잡은 무면허 운전으로 드러났다.



경찰은 그에게 "음주운전은 아니어도 대신에 면허가 지금 취소된 상태로 운전을 하셨기 때문에, 무면허 운전으로 저희가 적발한 것입니다"라고 고지했다.



비슷한 시간대 서귀포시에서도 한 음주운전자가 단속에 적발됐다.



혈중알코올농도가 면허취소 수치인 0.08% 이상으로 나오자 그는 당황한 표정을 지었다.



제주경찰은 자치경찰과 함께 이날 밤 2시간 동안 제주도 내 3곳에서 음주운전 단속을 벌였다.



피서철을 맞아 '한 잔이면 괜찮겠지'라는 안일한 생각에 술을 마시고 운전대를 잡는 행위가 발생할 수 있어 음주단속에 고삐를 쥔 것이다.



그 결과 음주운전을 한 12명이 적발됐다.



이 중 6명은 혈중알코올농도 0.08% 이상으로 면허 취소, 또 다른 6명은 0.03% 이상 0.08% 이상 미만으로 면허정지 수치였다. 다른 3명은 무면허로 운전한 것으로 조사됐다.



앞서 자치경찰도 지난달 말 서귀포시 주요 관광지 등에서 음주운전 단속을 벌인 결과 중문관광단지 입구에서 면허취소 수준을 훨씬 넘는 혈중알코올농도 0.14% 상태로 차량을 몰던 운전자 등 2명이 붙잡혀 면허 취소가 됐고 3명의 음주 운전자는 면허가 정지되기도 했다.



김승환 제주경찰청 교통계장은 "피서철에는 술자리가 많아질 것으로 예상돼 술 한잔이라도 드시면 운전대 잡지 않기를 당부드린다"며 "경찰은 피서철 음주운전 근절을 위해 해수욕장 주변이나 대도로, 주요 간선도로 위주로 단속할 계획"이라고 말했다.

<연합>

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