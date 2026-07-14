정점식, 張거취에 "의견수렴 쉽지 않다…다음 스텝은 시기상조"

국민의힘 정점식 원내대표는 14일 6·3 지방선거 패배로 당 일각에서 사퇴 요구를 받는 장동혁 대표의 거취 문제와 관련, "쉽게 의견이 모아지지가 않는다"고 말했다.



정 원내대표는 이날 문화일보 유튜브 '허민의 정치카페'에 출연해 "지방선거 결과의 책임을 지고 지도부가 거취를 결단해야 한다는 분도 있고, 지금 대표를 물러나라고 하는 것보다 대여 투쟁에 집중해야 할 때라는 의견을 제시하는 분들도 있다"면서 이같이 언급했다.

장동혁 국민의힘 대표와 정점식(왼쪽) 원내대표가 14일 여의도 국회에서 열린 ‘장윤기 사건이 드러낸 수사 공백과 보완수사권의 필요성’ 토론회에 참석하고 있다. 뉴시스

그는 장 대표 거취 문제를 둘러싼 내홍에 대해서는 "대체적인 의견은 이 갈등이 오래가서는 안 된다는 것"이라면서 "어떤 결론이든 조기에 내 당이 단합된 모습으로 민생을 챙겨야 한다는 데는 의견이 일치한다"고 강조했다.



이어 '장 대표가 실질적으로 사퇴할 방법이 없다면 다음 방안이 무엇이냐'는 물음에는 "다음 스텝에 관해 이야기하는 것은 시기상조"라면서도 "어찌 됐든 빨리 다음 스텝으로 갈 방향성이 정해져야 하는 것 아니냐는 생각만 갖고 있다"고 답했다.



장 대표가 해당 행위자에 대한 징계 방침을 밝힌 것에는 "어떤 사건을, 어떤 사람을, 어떤 수위로 징계할 것이냐에 있어서 윤리위원회는 당원들과 의원들, 국민 다수의 공감을 얻을 수 있는 결정을 해야 한다"고 말했다.



그는 일부 의원들이 한 의원 측에 보좌진을 파견하는 등 지원한 것도 징계 대상이냐는 질문에는 "윤리위에서 진상 파악을 하는 것이 먼저"라며 원론적인 답변을 내놨다.



이어 당내 국회부의장 선거에 출마했던 조경태 의원이 당시 경쟁 관계에 있던 박덕흠 국회부의장을 겨냥한 낙선 전화를 돌린 것이 징계 대상이냐는 물음에는 "그럴 거라면 본인이 처음부터 그 선거에 나오지 말았어야 한다. 민주당 의원들을 상대로 그런 이야기를 한 부분에 대해 많은 의원이 동의하지 않을 것"이라고 답했다.



정 원내대표는 장 대표가 재선거를 요구하는 장외집회에 연일 참석하는 것을 두고는 "각 지역 청년과 토론회에 참석해 청년들의 의견들을 듣는 부분에 대해서는 긍정적으로 생각한다"면서 "(장 대표가) 시위 현장에는 개인 자격으로 옷도 바꿔 입고 가지 않느냐"고 말했다.



이 밖에 그는 무소속 한동훈 의원의 복당 문제에 대해서는 "지금 한 의원의 복당 문제가 과연 정치적 이슈가 되어야 하는지 동의하기 어렵다"고 말했다.



그러면서 "한 의원이 복당하려면 당원들이나 의원들이 공감할 상황과 시기가 돼야 한다"면서 "그 시기가 도래하기 위해 또 다른 어떤 부분이 있어야 한다"고 말했다.

<연합>

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