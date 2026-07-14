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홍명보와 손흥민, 젠슨 황 깐부회동까지… 역시 의정부고 ‘졸업사진’

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의정부=이하늘 기자 2sky@segye.com

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홍명보 전 감독과 손흥민 선수, 젠슨 황의 ‘깐부회동’까지 경기 의정부고등학교의 패러디 졸업사진이 올해도 큰 관심을 받고 있다.

 

14일 의정부고에 따르면 이번 졸업사진은 방송부(UHBS) 학생들이 지난 12일부터 SNS(사회관계망 서비스)를 통해 순차적으로 공개했다.

 

의정부고 2026 졸업사진 ‘홍명보 전 감독과 손흥민 선수’. 의정부고 방송부 UHBS 제공
의정부고 2026 졸업사진 ‘홍명보 전 감독과 손흥민 선수’. 의정부고 방송부 UHBS 제공

학생들은 올해 화제가 된 인물과 드라마, 영화, 애니메이션, 온라인 밈 등을 다양한 소품과 분장으로 재치있게 패러디해 촬영했다.

 

특히 2026 북중미 월드컵에 출전한 홍명보 전 감독과 등을 돌린 손흥민 선수의 장면이 눈길을 끌었다. 

 

의정부고 2026 졸업사진 ‘왕가 사는 남자’ 단종과 엄흥도
의정부고 2026 졸업사진 ‘왕가 사는 남자’ 단종과 엄흥도

한국 축구대표팀은 이번 월드컵 조별리그에서 탈락한 뒤 홍 전 감독 선임 문제와 내부 갈등 의혹 등으로 도마 위에 올랐다.

 

또 교권에 대해 우리 사회에 화두를 던진 넷플릭스 시리즈 ‘참교육’의 교권 보호국 감독관, 한국을 방문해 대기업 총수들과 ‘치맥’ 회동한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 패러디 등도 주목받았다. 천만 관객을 돌파한 영화 ‘왕과 사는 남자’의 단종과 엄흥도를 비롯해 애니메이션 토이스토리, 원피스 등 다양한 콘텐츠가 사진에 담겼다.

 

의정부고 2026 졸업사진 ‘참교육’ 교권보호국 감독관
의정부고 2026 졸업사진 ‘참교육’ 교권보호국 감독관
의정부고 2026 졸업사진 젠슨 황의 깐부회동 패러디 모습.
의정부고 2026 졸업사진 젠슨 황의 깐부회동 패러디 모습.

다만 올해도 정치분야의 날 선 풍자는 찾아볼 수 없었다. 

 

의정부고의 졸업사진은 2009년부터 주목받았다. 당시 일부 학생이 추억을 만들고자 톡톡 튀는 아이디어로 졸업사진을 찍었고, 뜻하지 않게 인터넷상에서 이슈가 되면서 전통으로 자리 잡았다.


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