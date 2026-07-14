올해 MLB 직구 평균 구속 '152.4㎞' 신기록…6년 연속 상승

메이저리그(MLB) 투수들의 직구 평균 구속이 6년 연속 상승한 것으로 집계됐다.

AP통신은 14일(한국 시간) MLB 투수들의 직구 평균 구속이 6년 연속 빨라졌으며, 올해 시속 94.7마일(152.4㎞)을 기록했다고 전했다.

밀워키 브루어스의 제이컵 미저로우스키가 지난 6월 27일(한국 시간) 미국 위스콘신주 밀워키의 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 시카고 컵스와의 홈 경기에 선발 등판해 역투하고 있다. 뉴시스

MLB가 처음으로 구속 측정을 시작했던 2008년의 시속 147.9㎞보다 큰 폭으로 상승했고, 올해 역대 최고치를 찍었다.

특히 오른손 투수들의 구속 증가가 두드러졌다. 올해 빠른 공 평균 구속은 시속 153.2㎞로, 지난해 시속 152.9㎞보다 빠르다.

짧은 이닝을 전력으로 던지는 오른손 불펜 투수들의 직구 평균 구속은 시속 153.9㎞로 더 빠르다.

마이너리그 트리플A에서도 직구 평균 구속이 상승한 것으로 나타났다.

올해 트리플A의 평균 구속은 시속 150.6㎞로, 구속 측정을 시작했던 2022년 시속 149.2㎞보다 1.4㎞ 상승했다.

보스턴 레드삭스 채드 트레이시 감독 대행은 "트리플A 경기만 봐도 왼손, 오른손 불펜 투수 대부분이 시속 153㎞ 이상을 던진다"며 "예전에는 점수 차가 크게 벌어졌을 때 올라오는 투수 중에 시속 141㎞ 정도를 던지는 선수도 있었지만 이젠 아니다"라고 밝혔다.

뉴욕 메츠 베테랑 내야수 마커스 시미언은 "지금은 이름을 들어본 적 없는 투수도 153㎞ 이상의 빠른 공을 던질 것"이라며 "예전에는 시속 157~158㎞를 던지는 투수면 누군지 모두가 알고 있었지만, 지금은 새로 올라온 투수도 그 정도 빠른 공을 던질 거라고 예상하게 된다"고 말했다.

올해 직구 평균 구속을 시속 153㎞까지 끌어올린 애슬레틱스 투수 호건 해리스는 "투수들이 생체역학에 대해 훨씬 더 잘 이해하게 되면서 강속구를 던지는 방법을 파악하기가 쉬워졌다"고 설명했다.

현재 MLB에서는 샌디에이고 파드리스 메이슨 밀러(시속 163㎞), LA 다저스 에드가르도 엔리케스(시속 161.9㎞), 밀워키 브루어스 제이컵 미저로우스키(시속 161.7㎞) 등 6명의 투수가 평균 시속 160㎞가 넘는 빠른 공을 뿌린다.

<뉴시스>

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