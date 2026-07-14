총수 주식도 ‘부익부 빈익빈’… 총수 28명 주식재산은 감소

국내 주요 그룹 총수들의 주식재산이 올해 2분기(3월 말 대비 6월 말 기준) 29조원 넘게 증가한 것으로 나타났다. 하지만 주식시장과 마찬가지로 반도체 산업을 주축으로 하는 삼성전자의 이재용 회장과 SK그룹의 최태원 회장을 제외한 나머지 총수들의 주식평가액은 오히려 6조원 증발했다. 조사 대상 10명 중 6명은 주식재산이 줄어들었다.

14일 기업분석전문 한국CXO연구소가 발표한 ‘2분기 주요 그룹 총수 주식평가액 변동 조사’ 결과에 따르면 공정거래위원회 지정 대기업집단 총수 46명의 주식평가액은 3월 말 104조4301억원에서 6월 말 133조6207억원으로 29조1906억원(28%) 증가했다.

14일 서울 하나은행 본점 딜링룸에 코스피가 표시되고 있다. 연합뉴스

하지만 이 회장과 최 회장을 제외하면 결과는 정반대였다. 나머지 44명의 주식평가액은 같은 기간 5조 9716억원(8.6%) 감소한 것으로 집계됐다. 실제 조사 대상 총수 46명 가운데 60.9%에 해당하는 28명은 2분기 주식재산이 줄어든 것으로 나타났다.

이 회장의 주식평가액은 3월 말 30조9414억원에서 6월 말 59조1878억원으로 28조2463억원 증가했다. 삼성전자와 삼성물산 주가가 큰 폭으로 오르면서 주식재산도 두 배 가까이 불어났다.

주식평가액 증가율은 최 회장이 가장 높았다. 최 회장의 주식재산은 3조9101억원에서 10조8259억원으로 176.9% 급증하며 처음으로 ‘10조 클럽’에 이름을 올렸다.

반면 주식재산이 가장 많이 감소한 총수는 서정진 셀트리온 그룹 회장이었다. 서 회장의 주식평가액은 2분기에만 1조6403억원 줄었다. 방시혁 하이브 이사회 의장도 1조4058억원, 김범수 카카오 창업자는 1조 1869억원 감소하며 1조원 넘게 주식가치가 줄어든 총수에 포함됐다.

감소율 기준으로는 방 의장이 35.8%로 가장 컸으며, 이순형 세아그룹 회장(31.1%), 김홍국 하림그룹 회장(28.1%), 김범수 창업자(24.58%), 이웅열 코오롱 명예회장(24.56%) 등이 뒤를 이었다.

6월 말 기준 주식재산 1조원 이상을 보유한 총수는 총 16명으로 집계됐다. 지난 3월 말보다 2명 줄었다.

1위는 이재용 회장(59조1878억원)이었고, 이어 서 회장(11조 8944억원), 최 회장(10조 8259억원), 정의선 현대차그룹 회장(7조 7577억원), 조현준 효성 회장(4조 5523억원) 순이었다.

오일선 한국CXO연구소장은 “3분기 이후에는 상반기 기업 실적보다 주가가 더 많이 오른 종목을 중심으로 가격 조정이 나타날 가능성이 높다”고 전망했다.

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