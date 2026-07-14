부산교육청, ‘5세 이음교육’ 어린이집까지 확대

부산시교육청이 유치원과 어린이집 간 교육 격차를 줄이고, 영유아기부터 초등학교까지 이어지는 배움의 연속성을 강화한다.

부산교육청은 올해 정부책임형 유보통합 시범사업의 하나로 ‘어린이집 5세 이음교육’을 본격 추진한다고 14일 밝혔다.

부산교육청이 정부책임형 유보통합 시범사업의 하나로 ‘어린이집 5세 이음교육’을 본격 추진한다. 사진은 부산교육청사 전경. 부산시교육청 제공

어린이집 5세 이음교육은 누리과정에 기반한 놀이와 배움이 초등학교 교육과정까지 자연스럽게 이어지도록 돕는 어린이집-초등학교 연계교육이다. 특히 유치원과 초등학교의 교육과정을 잇는 유·초 이음교육과 함께 어린이집까지 대상을 확대함으로써, 유보통합 시대에 부합하는 공교육 기반을 강화해 나갈 계획이다.

부산교육청은 공모를 통해 선정한 33곳 어린이집을 대상으로 한 곳당 350만원의 운영비를 지원하고, 시범어린이집은 기관 특성과 지역 여건을 반영해 △특색 있는 이음교육 운영 △교원 역량 강화 △보호자 교육 및 홍보 △연계 초등학교와 협력 활동을 추진한다.

부산교육청은 앞서 지난달 26일 교육연구정보원에서 ‘2026년 어린이집 5세 이음교육’ 시범어린이집 33곳 원장 및 교사를 대상으로 운영 설명회를 열고, 올 하반기 추진하는 사업의 운영 방향과 사업비 집행 기준, 우수사례 등 유보통합 정책 방향을 공유했다.

김석준 교육감은 “5세 이음교육은 유아의 배움과 성장이 기관 유형에 관계없이 초등학교까지 안정적으로 이어지도록 돕는 유보통합 정책의 중요한 과제”라며 “유치원에 이어 어린이집까지 5세 이음교육을 확대해 모든 유아가 배움의 출발선에서부터 질 높은 교육을 경험할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

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