환율 고점 판단했나…기업들 2분기 달러 매도 2배 늘었다

올해 2분기 원·달러 평균 환율이 1500원을 넘어서자 기업들이 외화를 1분기보다 2배 넘게 매도한 것으로 집계됐다.

한국은행이 13일 발표한 ‘6월 이후 국제금융·외환시장 동향’에 따르면 2분기 서울 외환시장에서 국내 기업의 선물환거래 규모(잠정)는 174억달러 순매도로 나타났다. 이는 전분기 86억달러 순매도보다 2배 넘게 증가한 규모다. 매입과 매도를 합한 전체 거래규모도 715억달러로 전분기보다 121억달러 늘었다.

사진=연합뉴스

기업들의 외화 선물환 매도가 대폭 늘어난 데는 고환율이 연말로 갈수록 진정될 것이라는 판단이 작용한 것으로 보인다. 한국은행에 따르면 2분기 평균 환율은 주간거래 종가(오후 3시30분) 기준 1501.64원에 달했다.

기업들은 특히 환율이 고공행진한 6월에 선물환매도 규모를 늘렸다. 선물환 매도액은 4월 100억달러에서 5월 151억 달러를 거쳐 6월에는 193억달러로 4월보다 두 배 가까이 늘었다. 이 기간 월평균 환율은 주간 종가 기준 4월 1485.03원에서 5월 1491.26원으로 올라섰고 6월에는 1527.95원까지 뛰었다. 6월 환율이 내내 1500원대에서 내려오지 않자 기업들이 대거 선물환매도 계약을 맺은 것으로 보인다.

이 기간 선물환 매입액은 4월 92억달러, 5월 78억달러, 6월 101억달러에 그쳤다. 이는 환율이 치솟았던 지난해 4분기 기업들이 265억달러를 매도하고 270억달러를 매입한 것과 대비된다.

지난 2일 주간거래 종가가 1555.80원을 기록하며 1560원대를 넘보던 환율은 이후 하락 추세로 돌아섰다. 지난 8일에는 주간종가가 1498.50원을 기록해 5월15일 이후 처음으로 1400원대로 내려왔다. 시장 전문가들은 원·달러 환율이 8∼9월까지 1500원대에서 오르내리다 연말로 갈수록 1400원대 중반까지 안정될 것으로 전망하고 있다.

한편 고환율이 지속되며 2분기 국내 은행간시장의 일평균 외환거래 규모(외국환중개회사 경유분)는 534억달러로 전분기(454억8000만달러)보다 79억2000만달러 증가했다. 원·달러 현물환 거래가 29억1000만달러 늘어난 것이 전체 거래규모 증가에 영향을 미쳤다.

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