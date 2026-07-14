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송영길 “정청래, 누가 대선 출마하라고 했느냐…철저하게 ‘선청후당’이었다”

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이도형 기자 scope@segye.com

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더불어민주당 8·17 전당대회 당 대표 선거에 출마한 송영길 의원은 14일 경쟁자인 정청래 전 대표를 향해 “철저하게 ‘선청후당(선 정청래, 후 민주당)’이었다. 자신의 정치적 목적을 우선에 뒀다”고 강하게 비판했다. 정 전 대표가 자신의 정치적 행보를 놓고 ‘선당후사’라고 표현한 것에 대한 반박 성격이다. 

 

송 의원은 이날 CBS라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에 출연한 자리에서 “(정 전 대표는) 지난 대통령선거때도 철저히 자기 당 대표 선거를 위한 사전 선거운동을 해왔고, 이번 지방선거, 보궐선거도 당의 승리를 위해서 한 부분도 있겠지만 대부분은 자기 연임을 준비하기 위해 측근들을 특보로 800명 이상을 임명해서 각 지자체 후보로 내세웠다”며 이같이 말했다. 

송영길 더불어민주당 의원이 13일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 다극세계와 한국의 대응전략 세미나에서 발언하고 있다. 뉴시스
송영길 더불어민주당 의원이 13일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 다극세계와 한국의 대응전략 세미나에서 발언하고 있다. 뉴시스

그는 정 전 대표가 자신이 한 번도 탈당하지 않은 점을 ‘적통’의 근거로 내세우는 것에 대해서도 정면으로 반박했다. 그는 “2022년 대선 당시 정 전 대표의 ‘봉이 김선달’ 발언으로 불교계가 완전히 이반했다. 조계종 총무원장 출신 자승스님이 ‘정청래를 탈당시키지 않으면 불교계가 공식적으로 이재명 후보를 반대하겠다’고 까지 나왔고, 일시적으로 탈당을 한 뒤 대선이 끝난 뒤에 돌아오면 안 되겠느냐는 이야기까지 있었다”며 “(정 전 대표는) 끝까지 당에 부담을 주고, 이재명 후보에게 부담을 주고 제대로 사과도 않고 버텼다”고 지적했다. 당시 당 대표였던 송 의원은 “내가 그거 사과하러 다니다 발목 인대가 끊어져 휠체어를 타고 다녔는데도 미안하다는 전화 한 통도 받지 못했다”며 “그렇게 했던 분이 (탈당 안했다는 걸) 자랑하느냐. 정말 당이 힘들 때는 당을 위해 탈당했다가 다시 복당할 수도 있는 것 아니냐”고 반문했다.

 

송 의원은 정 전 대표의 최근 행보도 자기모순이라고 지적했다. 그는 “정 전 대표가 지난해 당대표 출마 당시 이재명 정부 출범 첫해가 가장 중요하기 때문에 2년 임기의 당 대표 출마를 포기하고 1년짜리 대표를 출마하는 것처럼 이터뷰를 햇다. 자기가 손해보는 길로 선택했다는 것 아니냐”며 “그런데 지금 다시 뭘 잘했다고 (출마하느냐). 임기 4년이 남은 정권에서 대선 이야기를 하는 것도 좀 생뚱맞는 이야기”라고 지적했다. 송 의원은 “누가 출마하라고 했느냐”고 꼬집었다.

 

정 후보가 내세우는 ‘개혁’ 기조에 대해 송 의원은 “개혁은 자신을 개혁하는 것이 세상을 변화시키는 것”이라며 “자기를 변화시키지 못하면 세상을 변화시킬 수 없다. 자기 개혁이 필요하다”고 말했다. 아울러 정 전 대표의 ‘민주당 적통’ 주장에는 “정 전 대표는 김대중 대통령 시절 영입된 인사가 아니지만 저와 김민석 후보는 김대중 대통령 때 영입돼 정치를 시작했다”고 강조했다.


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