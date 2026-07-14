구준엽, 故 서희원 유산 포기 안 했나…"다음 주 조정"

클론 출신 가수 구준엽이 아내 고(故) 쉬시위안(서희원)의 유산 상속을 포기하지 않았다는 현지 보도가 나왔다.

14일 대만 매체 삼립신문망 등에 따르면 구준엽 측과 서희원의 두 자녀 측 법률대리인은 다음 주 유산 분배와 관련한 조정 절차를 진행할 것으로 전해졌다.

구준엽과 고(故) 서희원의 생전 모습. 구준엽 인스타그램 캡처

현지 매체는 이번 조정이 구준엽이 법적인 상속 포기 절차를 아직 마치지 않았음을 시사한다고 해석했다. 다만 구준엽 측은 상속 포기 여부나 조정 절차의 구체적인 내용에 대해 별도의 입장을 밝히지 않았다.

앞서 구준엽은 지난해 2월 서희원이 세상을 떠난 뒤 자신의 상속 권한을 장모에게 넘기겠다는 뜻을 밝혔다.

당시 그는 "희원이가 남기고 간 유산은 사랑하는 가족을 지키기 위해 피땀 흘려 모은 것"이라며 "나에 대한 권한은 장모님께 모두 드릴 생각"이라고 했다.

이어 서희원의 두 자녀가 받을 상속분에 대해서는 "나쁜 사람들이 손대지 못하도록 변호사를 통해 자녀들이 성인이 될 때까지 보호하는 법적 조치를 취하려 한다"고 밝혔다.

다만 이 같은 입장은 자신의 상속분을 어떻게 처리할지에 관한 의사를 밝힌 것으로, 실제 상속 포기 절차를 마쳤는지는 확인되지 않았다.

현지 법률에 따르면 별도의 유언이 없을 경우 배우자인 구준엽과 서희원의 두 자녀가 유산을 각각 3분의 1씩 상속받는 것으로 알려졌다.

서희원의 전 남편인 중국인 사업가 왕샤오페이 측은 최근 두 자녀의 상속 권익을 보호하기 위해 법원에 특별대리인 선임을 요청했다고 밝혔다. 자녀들이 상속받을 재산을 관리하기 위한 신탁 계좌도 마련했으며, 구준엽의 상속 지분에 대해서는 그의 결정을 존중한다는 입장을 전했다.

현지 언론은 서희원이 남긴 부동산과 이혼 과정에서 확보한 재산 등을 합산해 전체 유산 규모를 약 6억위안(한화 1200억원) 안팎으로 추산하고 있다. 다만 구체적인 유산 규모와 분배 결과는 공식적으로 확인되지 않았다.

서희원은 2011년 왕샤오페이와 결혼해 두 자녀를 뒀으나 2021년 이혼했다. 이후 과거 연인이었던 구준엽과 재회해 2022년 결혼했으며, 지난해 2월 일본 여행 중 독감에 따른 폐렴으로 세상을 떠났다.

<뉴시스>

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