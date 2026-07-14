소지섭, 7월 드라마 배우 브랜드평판 1위…‘김부장’ 효과

배우 소지섭이 드라마 ‘김부장’의 흥행에 힘입어 2026년 7월 드라마 배우 브랜드평판 1위에 올랐다.

한국기업평판연구소는 14일 2026년 6월 14일부터 7월 14일까지 방영 중인 드라마 출연 배우 100명을 대상으로 브랜드 빅데이터를 분석한 결과를 발표했다. 이번 조사는 총 9786만9180건의 빅데이터를 바탕으로 소비자 참여량과 미디어, 소통, 커뮤니티 데이터를 종합 분석해 브랜드평판지수를 산출했다.

분석 결과 소지섭은 참여지수 132만4195점, 미디어지수 191만8156점, 소통지수 158만9312점, 커뮤니티지수 175만1625점을 기록해 브랜드평판지수 658만3287점으로 1위를 차지했다.

SBS 금토드라마 ‘김부장’에서 주인공 김부장 역을 맡은소지섭. SBS

소지섭은 현재 SBS 금토드라마 ‘김부장’에서 주인공 김부장 역을 맡아 열연 중이다. 지난달 26일 첫 방송된 ‘김부장’은 첫 회 시청률 9.5%로 출발한 뒤 꾸준한 상승세를 보이며 최근 방송된 6회에서 자체 최고 시청률 22.3%를 기록했다.

한국기업평판연구소 구창환 소장은 “2026년 7월 드라마 배우 브랜드평판 분석 결과 소지섭 브랜드가 1위로 분석됐다”며 “소지섭 브랜드는 빅데이터 링크 분석에서 ‘탄탄하다, 통쾌하다, 묵직하다’가 높게 나왔고, 키워드 분석에서는 ‘부성애, 본방사수, 무법중년’이 높게 나왔다. 긍부정비율분석에서는 93.58%로 분석되었다”라고 밝혔다.

이어 “드라마 배우 브랜드 카테고리 2026년 7월 브랜드 빅데이터를 분석해보니 지난 6월 드라마 배우 브랜드 빅데이터 9746만4691개와 비교하면 0.42% 증가했다. 세부 분석을 보면 브랜드소비 7.94% 상승, 브랜드이슈 9.66% 상승, 브랜드소통 0.01% 상승, 브랜드확산 13.54% 하락했다”라고 설명했다.

한편 2위는 브랜드평판지수 593만4217점을 기록한 허남준이 차지했으며, 김무열은 556만2319점으로 3위에 이름을 올렸다

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