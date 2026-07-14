국힘 박수영 "전남광주 정전횟수 수도권 1.5배…전력안정화부터"

서남권 반도체 클러스터 투자가 예정된 전남광주 지역의 정전 빈도가 수도권의 약 1.5배에 달하는 것으로 조사됐다고 국민의힘 박수영 의원이 14일 밝혔다.

박수영 국민의힘 의원. 뉴스1

박 의원이 한국전력으로부터 제출받은 지역별 호당 정전시간과 정전횟수 자료에 따르면, 1호(가구)당 연간 정전 발생 횟수를 뜻하는 호당 정전 횟수는 2025년 기준 전남광주가 0.13회로 서울·인천(0.078회), 경기(0.085회) 등 수도권에 비해 약 1.5∼1.7배에 달하는 것으로 나타났다.



전남광주의 호당 정전시간도 갈수록 늘어나는 추세인 것으로 나타났다. 2021년 전남광주의 호당 정전시간은 7.96시간이었으나, 2025년에는 9.03시간으로 늘어났다고 박 의원은 밝혔다.



전력 품질을 가늠할 수 있는 순간전압강하(전력 공급 중 아주 짧은 시간 동안 전압이 급격히 떨어졌다가 다시 회복되는 현상) 사례 역시 최근 5년간 호남권이 124회로 전국에서 충청권 다음으로 높았다.



박 의원은 "이재명 정권이 800조원 규모의 투자를 발표하면서 기본적인 전력 안정성 확보에 대한 대책은 부실해 우려가 큰 상황"이라며 "아주 잠깐의 전력공급 이상이 천문학적 규모의 손실을 불러올 수 있는 만큼, 전력공급 안정화 대책부터 밝혀야 한다"고 지적했다.

<연합>

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