아부다비 쉐이크쉑, ‘엉터리 태극기’ 월드컵 굿즈 논란

아랍에미리트 아부다비의 한 쉐이크쉑 매장에서 우리나라 태극기가 잘못 그려진 월드컵 상품을 제공한 것으로 14일 알려졌다.

아랍에미리트 아부다비의 한 쉐이크쉑 매장에서 우리나라 태극기가 잘못 그려진(빨간 네모) 월드컵 상품을 제공한 것으로 14일 알려졌다. 서경덕 교수 SNS 캡처

한국홍보전문가 서경덕 성신여대 교수는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “아부다비에 거주 중인 한인의 제보”라며 이같은 사실을 전했다.

서 교수는 “현지에서 쉐이크쉑 월드컵 세트 메뉴를 구입하니 굿즈가 제공됐는데, 태극기가 잘못 그려져 있었다”며 “태극 문양이 올바르지 않고 건곤감리도 빠져 있다”고 밝혔다.

현지 한인이 서 교수에게 제공한 사진 속 굿즈는 미국과 벨기에·튀르키예 등 월드컵 진출국의 국기가 인쇄됐는데, 태극기에는 흰 바탕에 건곤감리가 빠졌고 태극문양의 곡선도 제대로 살리지 않았다.

서 교수는 “세계적인 햄버거 체인에서 한 나라의 상징인 국기에 이런 실수를 저지르는 건 있을 수 없는 일”이라고 강조했다.

이어 “물량이 얼마나 남아 있는지는 알 수 없지만 쉐이크쉑 본사에 항의 메일을 보내 굿즈 제공을 당장 멈추라고 할 예정”이라고 덧붙였다.

그러면서 “쉐이크쉑 CEO는 ‘2026 북중미 월드컵을 겨냥한 마케팅을 강화할 계획’이라고 밝히기도 했는데, 이런 굿즈를 소비자들에게 제공하는 건 월드컵의 의미를 퇴색시키는 행위”라고 지적했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지