SK하이닉스, 美 ADR 상장 이틀째 9.3% 급락…공모가 턱밑

SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR)가 정식 거래 이틀째인 13일(현지시간) 뉴욕증시에서 9% 넘게 급락했다. 인공지능(AI) 열풍을 타고 급등했던 메모리 반도체 업종 전반에 대한 밸류에이션 부담과 기대치 조정이 주가에 영향을 미친 것으로 풀이된다.
이날 뉴욕증권거래소에서 SK하이닉스 ADR은 전 거래일 대비 9.32% 하락한 152.35달러에 거래를 마쳤다.
SK하이닉스 ADR은 상장 첫날인 지난 10일 13.1% 급등하며 강한 출발을 보였지만, 이날 상승분 대부분을 반납했다. 종가는 공모가인 149달러를 소폭 웃도는 수준이다.
한국 증시에서 SK하이닉스 본주의 급락세가 미국 시장에도 영향을 준 것으로 분석된다. 앞서 국내 증시에서 SK하이닉스는 전 거래일 대비 15.37% 하락한 184만5000원에 장을 마감했다.
뉴욕증시에서도 메모리 반도체 기업인 마이크론 테크놀로지는 4.4%, 웨스턴 디지털은 4.6% 하락하는 등 동반 약세를 보였다.
글로벌 금융투자 중개업체 밴티지 글로벌 프라임의 시장 분석가 헤베 첸은 “SK하이닉스는 급등에 따른 도파민 효과가 사라지고 기대치가 냉혹하게 재설정되는 시기의 후유증을 겪고 있다”고 평가했다.
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