전국 많은 비 오지만 무더위 계속…곳곳 강풍도

14∼15일 전국적으로 비가 오겠지만, 무더위는 지속하겠다.



중국 산둥반도 쪽에서 저기압이 북동진해 다가오면서, 전국에 비가 오겠다.

지난 10일 소나기가 내리는 서울 명동 거리에 시민 및 외국인 관광객들이 우산을 쓴 채 걸어가고 있다. 연합뉴스

14일 오전 8시 현재 제주는 고온다습한 공기가 유입돼 이미 비가 내리고 있고 수도권과 충남에 오전부터, 나머지 중부지방과 호남에 오후부터, 영남에 밤부터 비가 오겠다.



강수량은 15일 오후 비가 멎을 때까지 최대 120㎜ 이상으로 많겠다.



지역별 강수량은 수도권·서해5도 30∼100㎜(경기북부 많은 곳 120㎜ 이상), 강원내륙·강원산지·충청·전북 30∼80㎜(강원북부내륙 많은 곳 100㎜ 이상), 광주·전남·제주 20∼60㎜, 강원동해안·대구·경북·부산·울산·경남·울릉도·독도 5∼40㎜ 정도겠다.



저기압 경로에 가까운 지역을 중심으로 집중호우가 쏟아지기도 하겠다.



이날 밤 경기북부와 수도권 나머지 지역·충청북부에 각각 시간당 30∼50㎜와 시간당 20∼30㎜ 호우가 내릴 때가 있겠다.



또 늦은 밤에서 15일 이른 새벽 사이 강원북부내륙과 강원산지·중남부내륙에 각각 시간당 강우량 30∼50㎜와 20∼30㎜의 호우가 예상된다.



15일 이른 새벽엔 전북에도 시간당 20∼30㎜씩 비가 내리겠다.



비와 함께 전국 대부분 지역에 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎 강풍이 불겠다.



수도권과 강원북부내륙·강원산지, 충남, 전라해안, 경북북동산지·동해안, 경남해안, 제주엔 순간풍속이 시속 70㎞(산지는 90㎞)를 웃돌 정도로 바람이 거세겠다. 이 지역들엔 강풍예비특보가 내려졌다.



기온은 비가 내릴 때 일시적으로 낮아졌다가, 그친 뒤 습도가 높은 상태일 때 곧바로 오르겠다.



오전 8시 주요 도시 기온은 울산 29.4도, 대전 29.1도, 대구·부산 28.6도, 서울·인천 27.6도, 광주 27.2도로 30도에 육박하고 있다.



낮 최고기온은 28∼37도일 것으로 예상된다.



고온다습한 남서풍이 지속해서 유입되는 상황으로 체감온도는 대부분 지역에서 33도 안팎, 강원동해안과 경북은 35도 안팎까지 오를 전망이다.



전국적으로 열대야가 나타나는 등 밤낮을 가리지 않는 더위가 장기간 이어지고 있으니 한낮에는 바깥 활동을 자제하는 등 피해가 없도록 유의해야 한다.



제주해안과 남해안, 경남해안에 너울이 지속해서 유입되고 있는 가운데 달 인력이 강해 바닷물 높이가 높은 대조기도 시작했다.



해안 저지대는 밀물 때 침수될 수 있으며 특히 이날 밤부터 15일 새벽 사이 제주해안과 전라해안, 경남서부남해안은 밀물 때 저기압이 지나는 등 대기 상태의 영향으로 해수면 높이가 더 높아지고 너울까지 유입되면서 폭풍해일이 닥칠 수 있으니 각별히 주의해야 한다.



이날 서해상과 동해상에 돌풍이 불고 천둥과 번개가 치겠다.



풍랑특보가 내려진 서해먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주해상(북부앞바다 제외)에 당분간 바람이 시속 35∼75㎞(9∼21㎧)로 거세게 불고 물결이 2∼4ｍ로 높게 일겠다. 이날 서해중부먼바다에는 최고 5ｍ 높이의 물결이 칠 것으로 예상된다.



서해앞바다·남해서부앞바다·남해서부동쪽먼바다에도 이날 새벽부터 서해먼바다 등과 비슷한 수준으로 풍랑이 일기 시작했으며 오후부터는 남해동부앞바다·남해동부안쪽먼바다·동해상 풍랑도 거칠어지겠다.

<연합>

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