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임신한 고우리, 남편 무릎 꿇었다…볼록한 D라인에 손

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그룹 레인보우 출신 고우리가 괌에서 남편과 함께 태교 여행을 즐기는 근황을 공개했다.

 

고우리는 13일 소셜미디어에 "태교 여행 계획할 때 힘들지 않을까 걱정했는데 걱정과는 달리 평화로운 괌에서 호캉스 만족도 100프로 였어요"라는 글과 함께 사진 여러 장을 올렸다.

 

고우리와 남편. 고우리 SNS 캡처
고우리와 남편. 고우리 SNS 캡처

그는 "아기 낳으면 이제 단둘이 여행 가는 건 정말 어려워질 거라고 주변에서 꼭 가라고 그러더라구요"라고 말했다.

 

이어 "안 왔으면 어쩔 뻔. 컨디션 관리 잘해서 여행 또 가야지"라고 덧붙였다.

 

공개된 사진 속 고우리는 배가 드러나는 홀터넥 톱에 하얀색 롱스커트를 매치해 편안한 휴양지 룩을 선보였다.

 

남편은 하얀색 셔츠에 리넨 반바지를 입고 시원한 여름 패션을 보여줬다.

 

두 사람을 붉은 노을을 배경으로 다정한 사진을 남겼다.

 

남편은 한쪽 무릎을 꿇은 채 고우리의 볼록한 배에 손을 올렸다.

 

한편 고우리는 2022년 5세 연상의 사업가와 결혼했다.

 

고우리는 지난 4월 시험관 시술을 통해 임신에 성공했다.

<뉴시스>


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