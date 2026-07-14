서울 시민 65% “동네 소각장 설치 괜찮다”

서울시민 10명 중 6명 이상은 거주 자치구에 소각장과 하수처리장 등 환경기초시설을 설치하는 데 동의하는 것으로 조사됐다.



13일 ‘제4차 서울시 환경계획’ 수립을 위한 시민인식조사 결과에 따르면 향후 서울시나 자치구에 환경기초시설 확충이 필요하다는 응답은 71.8%였고 거주 자치구에 환경기초시설을 추가 설치해도 된다는 응답률은 65.2%였다.



이번 조사는 2024년 8월14∼19일 만 14세 이상 서울시민 1000명을 대상으로 온라인 설문방식으로 진행된 것으로, 서울시는 조사 결과와 함께 시민 전문가 협의체인 녹색서울시민위원회, 대시민 설명회 등을 반영해 제4차 환경계획을 마련한다.



다만 서울시가 마포구 상암동에 신규 광역자원회수시설(소각장)을 건립하려던 계획이 주민 반발로 올해 3월 무산된 점을 고려하면, 설문조사 결과와 실제 입지 과정에서 드러난 주민 인식 사이에는 차이가 있다는 지적이 나온다.



서울시민의 63.0%는 서울시가 환경문제에 있어 수도권 다른 광역자치단체와 공동 대응할 필요가 있다고 응답했다. 서울시가 맡아야 할 역할은 ‘수도권 지자체 간 환경 정보교류, 협력 증대’가 80.6%(복수응답)로 가장 높았고 이어 ‘3개 시·도 공동투자 시설 확충(76.8%)’, ‘수도권 맞춤형 공동 환경정책 도입 시행(23.5%)’ 등의 순이었다.



서울시가 향후 5년 이내 우선 관리해야 할 분야로는 기후변화·기상재난(20.4%)과 생활폐기물(20.1%)이 가장 많이 꼽혔다. 15년 넘게 장기적으로 추진할 관리 분야도 기후변화·기상재난(24%)이 1위였다. 다만 생활폐기물은 13.3%로 대기(16.9%)에 밀려 3위로 집계됐다.

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