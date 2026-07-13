포항시-중국 르자오시, 청소년 교류로 미래 우호 넓힌다

경북 포항시는 중국 산둥성 르자오(日照)시 중학생 방문단이 청소년 교류 활성화를 위해 포항시를 방문했다. 인솔교사와 중학생 등 20명으로 구성된 방문단은 지난 11일부터 3박 4일 일정으로 포항을 찾아 홈스테이와 문화 체험을 진행했다고 13일 밝혔다.

이번 방문은 지난해 12월 포항시 중학생들이 중국 르자오시를 방문한 데 이어, 양 도시 간 청소년 교류를 지속하기 위해 마련됐다.

12일 포항시청에서 열린 환영 행사에서 중국 르자오시 중학생 방문단과 포항의 청소년들이 모여 지속적인 우호 교류를 다짐하며 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

르자오시 청소년들은 포항 체류 기간 중 지역 가정에서 1박 2일간 홈스테이에 참여하며 한국의 가정문화와 일상생활을 체험했다.

특히 지난해 르자오시를 방문했던 포항 중학생 가정이 이번에 호스트패밀리로 참여해 의미를 더했다. 방문단 청소년들은 호스트패밀리와 함께 포항의 생활문화와 지역 문화를 깊이 있게 경험했다.

방문 기간 중 포항제철중학교에서는 환영식, 학교 시설 관람, 수업 참여 등 학교 교류 프로그램이 진행됐다. 포항제철중 학생들이 준비한 환영 공연에 화답해 르자오시 청소년들도 직접 준비한 중국과 한국 노래, 무용, 피아노 연주 등을 선보였다.

특히 포항제철중학교와 르자오시곡부사범대실험부속학교는 이번 방문을 계기로 교류협약서를 체결하고, 향후 학생 교류와 교육·문화 분야 협력을 지속해 나가기로 했다.

이번 협약은 학교 간 청소년 교류를 정례화하고 양 도시 미래세대의 우호관계를 넓히는 기반이 될 것으로 기대된다.

이밖에도 방문단은 포항의 주요 문화·관광지를 둘러보고, 칠기공예 전시관 참관 및 자개 키링 만들기 등 한국 전통공예 체험에 참여하며 포항에서의 특별한 추억을 쌓았다.

윤천수 포항시 관광산업과장은 “이번 르자오시 청소년 교류단의 방문은 그동안 이어온 양 도시의 우호 교류를 청소년 분야로 확장하고, 미래세대의 상호 이해를 넓히는 계기가 됐다”며 “앞으로도 해외 우호교류도시와의 지속적인 협력을 바탕으로 청소년 국제교류를 활성화해 도시 간 관계를 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

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