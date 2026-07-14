추미애 경기도지사, 장밋빛 보고 관행 ‘아웃’

추미애(사진) 경기도지사가 도청 실·국 및 산하기관의 업무보고를 모두 중단시켰다. 관행적 성과 나열과 온정주의식 보고로는 경기도를 둘러싼 위기를 돌파할 수 없다는 판단에 따른 것이다. 추 지사는 핵심 쟁점과 한계를 솔직하게 털어놓는 방식으로 업무보고 체계를 뜯어고칠 것을 주문했다.



13일 경기도에 따르면 추 지사는 이달 초부터 진행돼온 실·국별 업무보고를 중단시킨 데 이어 10일에는 취임 후 첫 실·국장 회의를 소집했다. 이 자리에서 추 지사는 “그동안 업무보고가 냉정한 평가보다 장밋빛 전망에 치우쳐 지사의 눈과 귀를 가려왔다”며 “형식적 보고를 끝내라”고 요구한 것으로 알려졌다.



추 지사는 이어 “무엇을 계획했고 얼마의 예산을 썼으며 한계가 무엇인지 평가해야 한다”며 “준비가 된 부서부터 재보고를 받되 그 결과를 사업 평가와 예산 편성, 인사 책임에 엄격히 반영하겠다”고 선언했다.



이 같은 쇄신 요구의 배경에는 도의 재정난이 자리한다. 추 지사는 “경기도는 현재 7조원이 넘는 심각한 채무를 안고 있어 9월 감액 추가경정예산이 불가피하다”며 “올해 남아있는 사업예산 1조4000억원을 전면 재검토해 꼭 필요한 사업이 아니라면 과감히 도려내겠다”고 강조했다. 특히 편의주의적 예산 집행 관행을 지적하며 “지사가 결재하지 않은 부서별 연구용역은 잠정 중단하라”고 말했다.



추 지사는 공직자 책임 강화와 ‘행정 칸막이’ 철폐 등을 주문했다. 그는 “업무를 외부 용역에 맡겨 놓고 결과만 기다리는 게 아니라 간부가 직접 장악해야 한다”며 “용역도, 상급 기관의 지시도 공무원의 책임을 대신해 주지 않는다”고 지적했다. 추 지사는 일자리·주거·교통·에너지 등 유관 부서들이 칸막이 없이 융합 행정에 나설 것도 주문했다. 추 지사는 “초과근무수당을 삭감하는 식의 손쉬운 방식으로 열심히 일한 직원의 정당한 보상을 줄이지는 않겠다”며 확실한 당근과 채찍의 기준을 제시했다.



추 지사는 도내 최대 현안인 반도체 클러스터 조성과 관련해선 도지사 직속 ‘초격차 반도체 전략위원회’를 중심으로 실시간 보고 체계를 구축하라고 지시했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지