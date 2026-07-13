추경호, 대구~경북 광역철도 예타 통과 총력전

추경호 대구시장이 지역 주요 현안의 원활한 추진을 위해 직접 발로 뛰는 현장 행보에 나섰다.

추 시장은 13일 한국개발연구원(KDI)을 방문한데 이어 4개 중앙부처 차관들과 잇달아 면담을 갖고 대구 지역의 핵심 사업에 대한 정부의 적극적인 지원과 협력을 강력히 요청했다. 추 시장은 이날 KDI에서 열린 ‘대구~경북 광역철도 예비타당성조사 종합평가회의’에 이철우 경북도지사와 함께 참석했다. 과거 기획재정부 장관과 부총리를 지내며 쌓은 국가 재정사업 추진 경험, 예비타당성 제도에 대한 깊은 이해를 바탕으로 사업의 필요성을 직접 피력하기 위해서다.

추경호(앞줄 오른쪽 두번째) 시장이 이철우 경북지사와 만나 피켓을 들고 퍼포면스를 하고 있다. 대구시 제공

추 시장은 회의에서 “대구~경북 광역철도는 단순한 교통망 확충이 아니다”며 “수도권 일극체제를 넘어 지방의 해법을 제시하고 국가균형발전을 이끌 핵심 교통인프라”라며 사업 추진의 당위성을 적극 강조했다. 대구~경북 광역철도는 동대구에서 서대구, 구미, 대구경북신공항 예정지를 거쳐 의성까지 연결되는 총연장 70.1㎞의 노선이다. 예비타당성조사 신청 당시 사업비는 2조6485억원 규모였으며, 현재 사업계획과 함께 예비타당성조사가 진행되고 있다.

시는 이 사업이 완료되면 지역 내 미래 산업거점 간의 연계성이 극대화되고, 하나의 광역생활권이 형성돼 지역균형발전의 든든한 버팀목이 될 것으로 기대하고 있다. 그동안 대구시와 경북도는 기획예산처, 국토교통부, 국가철도공단 등 관계기관과 긴밀한 공조 체계를 유지해 왔다. 양 시∙도는 정책 논리를 정밀하게 보완하고 철저한 예비타당성조사 대응자료를 마련하는 등 사업의 최종 통과를 위해 공동 대응을 이어오고 있다.

추경호(왼쪽) 시장이 홍지선 국토부 제2차관과 만나 면담을 한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 대구시 제공

종합평가회의를 마친 추 시장은 곧바로 중앙부처 관계자들을 만나 대구시의 주요 현안을 하나하나 설명하며 정부 차원의 전폭적인 지원을 요청했다. 그는 국토교통부 제2차관과의 면담에서는 “대구는 우수한 지역산업 기반과 산학연 연계효과를 갖추어 국가 및 지역 발전효과 관점에서 공공기관 2차 이전의 최적지”라며 대구 유치를 위한 정부의 적극적인 협조를 요청했다. 아울러 침체한 지방 주택시장의 회복을 위해 주택정책을 수도권과 비수도권으로 이원화하고, 금융∙세제 완화 등 지역 실정에 맞는 맞춤형 주택정책을 도입해 줄 것을 강력히 건의했다.

추 시장은 재정경제부 제1차관을 만난 자리에선 대구경북신공항 건설 사업의 차질 없는 추진을 위해 공공자금관리기금(공자기금) 반영이 반드시 필요함을 거듭 요청했다. 또한 과학기술정보통신부 제2차관에게는 디지털 전환의 핵심인 ‘지역거점 인공지능 전환(AX) 혁신 기술개발 사업’이 지역 주도로 추진해야 한다는 점을 분명히 하며 중앙정부의 전폭적인 지지를 당부했다.

추경호(오른쪽) 시장이 문신학 산업부 차관을 만나 면담을 한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 대구시 제공

마지막으로, 산업통상부 차관과의 회동에선 대구가 ‘인공지능(AI)로봇 수도’로 도약할 수 있도록 휴머노이드(인간형) 국가첨단전략산업 특화단지 지정을 당부했으며, 미래모빌리티(이동수단) AI 소프트웨어 검증시스템 구축 등 미래산업 육성을 위한 주요 사업의 국비 지원도 요청했다.

추경호 대구시장은 “대구~경북 광역철도는 대구와 경북 사이의 시간의 벽을 허물고, 하나의 생활권과 경제권을 여는 핵심 교통인프라”라며 “예비타당성조사가 통과되도록 마지막까지 최선을 다하겠다"며 "앞으로도 중앙부처와 국회를 직접 찾아 지역 현안을 적극 설명하면서 지역 발전을 위한 해법을 끝까지 챙겨 나가겠다”고 말했다.

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