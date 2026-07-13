화요일 비 내려도 무덥다…대부분 지역 체감 33도 안팎

화요일인 14일 전국에 비가 내리겠지만 기온을 크게 떨어뜨리지는 못하겠다. 비가 그친 뒤에는 습도가 높아 대부분 지역에서 체감온도가 33도 안팎, 경북과 강원 동해안은 35도 안팎까지 올라 무덥겠다.



13일도 대구 동구 신암동 한낮 기온이 37.7도까지 오른 것을 비롯해 경북 곳곳 기온이 37도를 넘기는 등 무더위가 이어졌다.

전국에 폭염이 기승을 부린 13일 부산 수영구 광안리해수욕장을 찾은 시민들이 쿨링포그에서 분사되는 물안개를 맞으며 더위를 식히고 있다. 연합뉴스

열기는 밤에도 식지 않아, 밤사이 전국적으로 열대야가 나타나겠다.



14일은 비가 내리면서 기온이 다소 내려가겠다.



다만 대부분 지역에서 체감온도가 33도 안팎, 경북과 강원동해안 쪽은 35도 안팎까지 오르면서 무더위는 계속되겠다.



기온이 비가 내리는 동안 일시적으로 떨어지겠지만, 비가 멎은 뒤 습도가 높은 상태에서 다시 오르면서 무더위가 가시지 않겠다.



14일 아침 최저기온은 23∼27도, 낮 최고기온은 28∼37도일 것으로 예상된다.



주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 26도와 32도, 인천 26도와 30도, 대전 25도와 32도, 광주·울산 26도와 31도, 대구 26도와 36도, 부산 25도와 29도다.



경북 영덕, 포항, 경주 등의 낮 기온은 37도까지 오르겠다.



14일 제주에 비가 이어지는 가운데 중국 산둥반도에서 북동진하는 저기압 영향으로 수도권과 충남에 오전, 강원·충북·호남에 오후, 영남에 밤부터 비가 내리겠다.



비는 15일 오후 그칠 것으로 예상된다.



예상 강수량은 수도권·서해5도 30∼100㎜(경기북부 많은 곳 120㎜ 이상), 강원내륙·강원산지·충청·전북 30∼80㎜(강원북부내륙 많은 곳 100㎜ 이상), 광주·전남·제주 20∼60㎜, 강원동해안·대구·경북·부산·울산·경남·울릉도·독도 5∼40㎜이다.



우리나라 북쪽으로 저기압이 지나면서 14일 밤 경기북부와 강원북부내륙에 시간당 30∼50㎜, 수도권 나머지 지역과 강원산지·강원중남부내륙·충청북부에 시간당 20∼30㎜씩 비가 쏟아질 때가 있겠다. 15일 이른 새벽에는 전북에 시간당 강우량 20∼30㎜의 호우가 올 때가 있을 전망이다.







저기압이 다가오며 바람도 강해져 14일 대부분 지역에 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎의 강풍이 불겠다.



수도권과 강원북부내륙·강원산지, 충남, 전라해안, 경북북동산지·경북동해안, 경남해안, 제주에는 순간풍속이 시속 70㎞(산지는 90㎞)를 웃돌 정도로 바람이 세게 불면서 강풍특보가 내려질 수 있겠다.



바다에 거센 풍랑도 예상되는데 서해상과 동해상에 돌풍·천둥·번개가 치겠으며 서해먼바다·남해서부서쪽먼바다·남해동부바깥먼바다·제주해상(북부앞바다 제외)에 당분간 바람이 시속 35∼75㎞(9∼21㎧)로 매우 거세게 불고 물결이 2∼4ｍ 높이로 높게 일겠다. 서해중부먼바다의 경우 14일 물결의 높이가 최고 5ｍ 이상에 달하겠다.



제주해안과 전남해안, 경남해안에 너울도 지속해서 유입되겠다.



해안으로 높은 물결이 강하게 밀려와 갯바위나 방파제를 넘어 들이치기도 하겠으니 유의하고 해안엔 되도록 가지 않는 것이 좋겠다.

<연합>

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