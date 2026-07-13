청소년 신체활동, 외로움·스마트폰 중독 위험 낮춘다

청소년이 하루 1시간 이상 신체활동을 하면 외로움과 스마트폰 과의존도, 우울감이 낮아지는 것으로 나타났다. 사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 생성한 가상 이미지.

청소년이 하루 1시간 이상 신체활동을 하면 정서학대에서 비롯된 외로움과 스마트폰 과의존은 물론, 학업스트레스로 인한 우울감까지 낮아진다는 연구 결과가 13일 발표됐다.

◆ 하루 1시간 신체활동이 정신건강 지켰다

이날 연세대학교 사회복지학과 김재엽 교수 연구팀은 국제학술지 ‘Child and Adolescent Social Work Journal’에 전국 중·고교생 1000명을 분석한 연구 결과를 실었다고 밝혔다.

연구팀은 이번 연구에서 청소년의 대표적 여가인 신체활동과 스마트폰 사용이 정서학대·학업스트레스가 외로움과 스마트폰 과의존, 우울로 이어지는 과정에 어떤 영향을 미치는지 살펴봤다.

세계보건기구(WHO)는 청소년의 건강 증진과 질병 예방을 위해 매일 평균 1시간 이상의 신체활동을 권장하고 있는데, 연구팀은 이 기준을 바탕으로 신체활동 시간에 따른 청소년의 정신건강 차이를 비교했다.

◆ 신체활동 부족하면 외로움·우울 위험 커져

그 결과 신체활동이 하루 1시간 미만인 청소년은 1시간 이상인 청소년보다 외로움을 많이 느끼는 집단에 속할 확률이 1.3배 높았다.

특히 신체활동을 많이 할수록 정서학대를 경험했더라도 그것이 외로움으로 이어지는 정도를 완화하는 효과가 확인됐다.

우울에서도 비슷한 양상이 나타났다. 신체활동이 1시간 미만인 청소년 중 17.9%가 우울군에 속한 반면, 1시간 이상인 청소년은 11.0%만 우울군에 포함됐다.

◆ 스마트폰 사용 시간보다 신체활동이 관건

반면 스마트폰 사용 시간 자체는 우울과 뚜렷한 관련이 없었다.

정신건강의 임계점으로 여겨지는 하루 4시간을 기준으로 나눠 봤을 때, 4시간 미만 사용 청소년과 4시간 이상 사용 청소년의 우울군 비율은 유사했다.

다만 신체활동은 스마트폰 중독을 완화하는 효과를 보였고, 그 효과는 여학생에게서 더 두드러졌다.

남학생은 신체활동 1시간 미만 41.0%, 1시간 이상 40.7%로 스마트폰 중독률이 거의 차이가 없었다.

반면 여학생은 1시간 미만 37.0%, 1시간 이상 32.8%로 4%포인트 이상 격차가 나타났다.

신체활동의 정신건강 효과가 성별에 따라 다르게 나타난 만큼, 여학생의 체육 참여를 별도로 끌어올리는 맞춤형 접근이 필요하다는 점을 시사한다.

◆ 입시 위주 교육에서 신체활동이 방패

연구를 주도한 김동현 연구원은 “국영수 등 주요 교과목에 비해 상대적으로 덜 중요하게 여겨지는 신체활동은 청소년의 외로움과 스마트폰 중독을 예방할 수 있는 중요한 기제”라며 “한국 청소년들의 신체활동을 보장하기 위해서는 정부, 교육청, 학교가 함께 노력하고 체계를 마련해야 한다”고 지적했다.

이어 “많은 청소년들은 상당 수준의 학업스트레스를 경험하고 있으며, 학교·학원 등의 일정으로 여가를 즐길 시간이 많지 않다”며 “적은 여가 시간에 스마트폰을 찾게 되지만, 신체활동을 하는 청소년의 우울이 낮은 것을 보면 청소년에게 적극적으로 신체활동을 할 수 있는 환경이 갖춰져야 한다”고 말했다.

그러면서 “이러한 결과는 대학 입시 위주로 이뤄지는 우리 교육 현실에서 신체활동이 청소년의 정신건강을 보호할 수 있음을 보여준다”며 “청소년의 건강하고 행복한 삶을 위해서는 신체활동의 필요성을 사회뿐 아니라 청소년과 가족 모두 인지해야 한다”고 덧붙였다.

연구팀의 신나은 연구원은 “정서학대는 신체학대, 방임에 비해 상대적으로 경시되어 왔다”며 “정서학대는 청소년의 외로움과 스마트폰 중독에 영향을 미치는 만큼 주의를 기울여야 한다”고 했다.

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