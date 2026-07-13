창 vs 방패… 유럽 축구 패권 누가 쥘까

최근 유럽에서 국가대항전에서 가장 굵직한 성적을 낸 두 팀이 프랑스와 스페인이다. 프랑스는 2018 러시아 월드컵 우승, 2022 카타르 월드컵 준우승을 기록했다. 스페인은 유로 2024에서 우승을 차지했다. 15일 오전 4시 미국 텍사스주 알링턴의 댈러스 스타디움에서 열리는 프랑스와 스페인의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 준결승전은 유럽 축구의 패권을 놓고 맞붙는 일전인 셈이다.

준결승까지 더 뛰어난 경기력을 보여준 팀은 프랑스다. 프랑스는 조별리그 3경기와 32강전~8강전 6경기에서 16득점 2실점이라는 완벽한 공수 밸런스를 자랑했다. 그 중심에는 역시 13골 10도움을 합작한 킬리안 음바페(레알 마드리드)-우스만 뎀벨레(파리 생제르맹)-마이클 올리세(바이에른 뮌헨)의 공격진이 있다.

킬리안 음바페(왼쪽), 라민 야말.

에이스 음바페는 명불허전의 활약을 보여주고 있다. 8골 3도움을 기록하며 아르헨티나의 리오넬 메시(인터 마이애미)와 득점왕 레이스 선두에 올라있다. 공격포인트 11개는 메시(8골 2도움)를 제친 단독 선두다.

프랑스의 진정한 무서움은 음바페의 뒤를 받치는 뎀벨레와 올리세의 파괴력이다. 뎀벨레도 5골 2도움을 쌓고 있고, 올리세는 골은 없지만 도움만 5개를 올리며 도움 부문 단독 선두에 올라있다.

반면 스페인은 들쑥날쑥한 경기력 속에서도 준결승까지 오르는 저력을 보이고 있다. 포르투갈과의 16강전(1-0)과 벨기에와의 8강전(2-1) 모두 후반 막판 ‘극장골’을 통해 겨우 승리했다. 게다가 에이스로 꼽힌 ‘신성’ 라민 야말(바르셀로나)은 6경기에서 1골 0도움으로 효율성이 떨어지는 모습이다. 오히려 스페인 공격에선 ‘가짜 9번’으로 최전방에 나서 4골을 기록한 미켈 오야르사발(레알 소시에다드)과 16강, 8강에서 극장골을 터뜨린 미켈 메리노(아스널)가 더 돋보이는 모습이다.

부임 이후 프랑스에게 패하지 않은 스페인의 루이스 데 라 푸엔테 감독은 결승 진출을 자신하고 있다. 최근 스페인은 유로 2024 4강(2-1), 2024~2025 유럽축구연맹 네이션스리그 4강(5-2)에서 프랑스를 연이어 꺾었다. 그는 “우리는 프랑스를 두 차례나 꺾은 유일한 팀”이라고 자신감을 내비쳤다.

한편 잔니 인판티노 FIFA 회장은 13일 한 매체와 인터뷰에서 2030 월드컵부터 출전국을 64개국으로 대폭 늘리는 방안을 본격적으로 검토하겠다고 밝혀 눈길을 끈다. 인판티노 회장은 “월드컵은 유럽과 남미뿐만 아니라 사실상 전 세계를 위한 것이어야 한다. 모든 국가가 월드컵 참가의 꿈을 꿀 수 있어야 한다”고 강조했다.

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