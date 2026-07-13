세계 1위 신네르, 윔블던 2연패

남자 테니스 세계 1위 얀니크 신네르(이탈리아·사진)가 윔블던 2연패를 차지했다. ‘라이벌’ 카를로스 알카라스(스페인·2위)가 부상으로 자리를 비운 가운데, 신네르와 알카라스의 세계 최강을 향한 주도권 경쟁이 한층 뜨거워졌다.



신네르는 13일 영국 런던 올잉글랜드클럽에서 열린 2026 윔블던 테니스대회(총상금 6420만파운드) 남자 단식 결승에서 알렉산더 츠베레프(독일·3위)를 3시간46분 접전 끝에 3-1(6-7<7-9> 7-6<7-2> 6-3 6-4)로 제압했다. 이로써 신네르는 지난해에 이어 이 대회 2년 연속 정상에 올랐다. 우승 상금 360만파운드(약 72억5000만원)를 챙긴 신네르는 메이저 대회 우승 횟수도 5회로 늘렸다.



특히 이번 우승은 손목 부상으로 이번 대회 출전하지 못한 ‘라이벌’ 알카라스를 향한 추격의 의미가 컸다. 신네르는 윔블던 우승 횟수에서 알카라스(2회)와 어깨를 나란히 했고 메이저 우승 횟수에서도 알카라스(7회)와 격차를 2회로 좁혔다. 특히 한 달 전 메이저 대회 프랑스오픈에서 2회전 탈락이라는 충격을 씻었다는 의미도 컸다.



이날 결승전은 팽팽했다. 츠베레프가 첫 세트를 타이브레이크 끝에 가져갔지만, 신네르는 2세트 타이브레이크에서 반격한 뒤 3·4세트를 연달아 따내며 역전 우승을 완성했다.



준우승을 차지한 츠베레프는 새 세계랭킹에서 알카라스를 제치고 2위로 오를 예정이라 신네르를 추격할 새로운 강자로 떠올랐다.



신네르는 경기 후 “당연한 것은 하나도 없다”며 “이번 우승은 나에게 특별한 의미가 있다”고 말했다.

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