GS건설·LG전자, 미래형 AI홈 공동개발

GS건설이 LG전자와 손잡고 인공지능(AI)과 로봇 기술을 결합한 미래형 주거 서비스 개발에 나선다.



GS건설은 최근 LG전자와 ‘차세대 AI홈 공동개발’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다. 이번 협약은 지난 4월 체결한 ‘미래형 주거 로봇 서비스 모델 구축’ 업무협약에 이은 두 번째 협력이다.

GS건설 허윤홍 대표(왼쪽)와 류재철 LG전자 사장이 지난 10일 서울 종로구 GS건설 본사 사옥에서 열린 ‘차세대 AI홈 공동개발 업무협약’에서 기념사진을 찍고 있다. GS건설 제공

양사는 자이 아파트 단지 인프라와 LG전자의 AI홈 플랫폼인 ‘LG 씽큐(ThinQ)’를 연계한 공동주택 전용 AI홈 솔루션을 공동 개발할 예정이다. 차세대 AI홈은 AI가 거주자의 생활 패턴과 주거 환경을 스스로 이해하고 필요한 기능을 제안하거나 자동으로 실행하는 통합 주거 환경 구현을 목표로 한다. ‘LG 씽큐’를 연동해 가구 내 빌트인 기기부터 단지 공용부, 외부 생활 서비스 등 하나의 플랫폼으로 연결한다는 구상이다.



이를 통해 입주민은 조명, 난방, 환기, 콘센트 등 기기 제어와 엘리베이터 호출, 주차 위치 확인, 방문 이력 확인, 커뮤니티 시설 예약 등 단지 인프라와 연계된 서비스도 하나의 시스템에서 이용할 수 있게 된다. 양사는 또 LG전자의 홈로봇 ‘LG 클로이드(CLOiD)’를 비롯한 로봇 생태계와 AI홈 솔루션을 자이 단지 인프라와 연계해 나갈 계획이다. 허윤홍 GS건설 대표는 “주거의 미래는 새로운 기기를 추가하는 것이 아니라 AI와 공간이 하나의 거주 경험으로 통합될 때 본격적으로 열릴 것”이라고 말했다. 류재철 LG전자 사장은 “이번 협력이 AI와 로봇, 공간이 조화를 이루는 미래 주거의 기준을 제시하는 계기가 되길 기대한다”고했다.

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