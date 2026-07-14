‘복심’ 잃은 트럼프, 의회 장악력 ‘흔들’

도널드 트럼프 대통령의 핵심 측근으로 꼽혀온 미국 공화당 중진 린지 그레이엄 연방 상원의원(사우스캐롤라이나)의 갑작스러운 죽음이 미 정가에 거대한 후폭풍을 일으키고 있다. 트럼프 대통령을 지원하는 매파의 중심인물이었기에 미 의회는 물론 트럼프 행정부 정책 흐름에도 많은 변화가 발생할 수 있다는 전망이 나온다.

12일(현지시간) 미국 CNN방송 등에 따르면 하루 전 사망한 그레이엄 의원의 사망 원인은 동맥경화성 심혈관 질환에서 기인한 대동맥 박리로 발표됐다.

트럼프 2기 집권기에 의회 내외 영향력이 워낙 컸던 그레이엄 의원이 사망하면서 미 정치권이 받은 충격이 작지 않다. 후임자를 공화당 소속인 사우스캐롤라이나 주지사가 지명해 현재 53석인 공화당 연방 상원 의석수 자체에는 변화가 없다. 그러나 의회 구도가 동일하더라도 그레이엄 의원 주도로 공화당이 추진해온 강경정책은 상당 부분 추진력이 약해질 수밖에 없다.

우선 트럼프 행정부의 대이란, 대러시아 강경정책이 과거처럼 강력한 의회 지지를 받지 못할 가능성이 커졌다. 당장 백악관은 상원에 이란 전쟁을 위해 추가 국방 예산안을 요청한 상태인데 상원 예산위원회 위원장이자 예산안의 강력한 지지자인 그레이엄 의원의 죽음으로 통과에 상당한 난항을 겪을 전망이다. 그레이엄 의원은 최근 러시아산 석유 및 에너지 자원을 수입하는 국가들에 대해 강력한 징벌적 관세를 부과하는 법안을 추진하는 데에 중심역할을 하기도 했다.

그레이엄 의원은 트럼프 대통령이 불리한 중간선거 구도를 뒤집기 위해 추진해 온 ‘세이브 아메리카 법안(SAVE America Act)’의 핵심 지지 인사이기도 하다. 세이브 아메리카 법안은 질병·장애·군 복무·여행 등 예외적인 경우를 제외한 우편투표의 금지와 유권자 신분 확인 강화 등의 내용을 담은 법안으로 이에 따라 트럼프 대통령의 선거 전략에도 빨간불이 켜졌다는 분석이 나온다.

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