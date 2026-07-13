흩어진 고용·인구 데이터 한눈에…경기도일자리재단 ‘디지털 지도’ 발간

국책연구기관이나 정부 부처 등 기관별로 흩어져 있던 경기도 시·군의 고용, 인구, 산업 관련 통계 지표들을 한곳에 모아 시각화한 종합 보고서가 나왔다. 접근하기 어려웠던 지역 경제의 실상과 일자리 흐름을 누구나 직관적으로 진단할 수 있는 ‘이정표’가 될 것으로 기대를 모은다.

경기도 산하 경기도일자리재단은 도내 31개 시·군의 인구 구조와 산업 기반, 고용 시장의 변화 흐름을 정밀하게 분석한 ‘데이터로 보는 시·군’ 리포트를 발간했다고 13일 밝혔다.

31개 시·군 빅데이터 보고서. 경기도일자리재단

이번 보고서는 제공 기관별로 통계를 일일이 찾아야 했던 불편함을 개선하고, 복잡한 데이터 분석 절차 없이 지역 경제 현황을 원스톱으로 파악할 수 있도록 기획됐다.

보고서는 인구 17개, 산업 4개, 일자리 12개 등 총 33개의 주요 통계 지표를 입체적으로 엮었다. 인구 부문에선 인구수 통계를 넘어 읍·면·동별 인구 추이, 평균 연령, 세대 구성비, 1인 가구 밀집도까지 세밀하게 추적했다. 산업과 일자리 부문에서는 지역내총생산(GRDP)과 산업별 사업체 수는 물론, 경제활동 반경을 확인할 수 있는 ‘거주지 외 통근 취업자 수’, ‘지역 활동 인구’ 등 고차원 지표들을 함께 수록해 정책적 활용도를 높였다.

특히 데이터의 시각적 직관성을 강화한 점이 눈길을 끈다. 통계지리정보서비스(SGIS)의 ‘7단계 색상단계 구분도’를 전면에 도입해 시·군별 현황을 지도 형태로 구현했다. 이를 통해 어느 구역의 근로자들이 다른 지역으로 많이 이탈하는지, 특정 동네의 인구 과밀화 상태가 어떠한지 등을 색상 차이만으로도 쉽게 파악할 수 있게 했다.

31개 시·군 빅데이터 보고서. 경기도일자리재단

아울러 일자리재단은 공공 통계의 한계를 보완하기 위해 다각적 민관 협력 데이터를 추가 수록해 전문성을 높였다. 31개 시·군의 빅데이터를 오류 없이 갱신하기 위해 ‘보고서 자동화 제작 시스템’ 역시 도입했다.

시·군별 상세 분석 리포트는 경기도일자리상황판 누리집의 ‘데이터 인사이트’ 메뉴에서 별도의 회원가입 절차 없이 누구나 무료로 열람하고 다운로드할 수 있다.

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