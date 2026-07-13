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“코레일·SR 회원 하나로”… 14일부터 통합회원 전환 시작

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세종=이승주 기자 joo47@segye.com

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에스알(SR)과 코레일(Korail)이 통합 앱 출시를 앞두고 양 기관 회원을 하나로 묶는 ‘통합회원 전환’이 14일 본격 시작된다.

 

통합회원 전환 관련 설명. 국토부 제공
통합회원 전환 관련 설명. 국토부 제공

국토교통부는 통합 회원이 향후 통합된 철도서비스를 이용할 수 있도록 이날부터 통합회원 전환 웹사이트가 운영되다고 13일 밝혔다.

 

9월부터 운행하는 코레일과 에스알 통합 열차는 8월부터 통합 앱에서 승차권을 예매할 수 있다. 통합 회원으로 전환하면 더 편리하게 더 많은 혜택을 받으며 이용할 수 있다. 다가오는 추석 명절 승차권 예매를 원활하게 이용하려면 통합회원 전환은 꼭 필요하다. 철도통합 앱은 다음달 초 현 코레일톡을 업데이트하는 형태로 출시된다. 9월 통합된 뒤 운행하는 열차를 예매할 수 있다. SRT앱은 통합 앱이 출시된 뒤에도 예매기능은 당분간 유지하는 방식으로, 전환이 늦은 이용객의 이용 등 혼선을 최소화할 방침이다. 

 

지난해 9월6일 코레일의 KTX(왼쪽)와 SR의 SRT(오른쪽)의 모습. 뉴시스
지난해 9월6일 코레일의 KTX(왼쪽)와 SR의 SRT(오른쪽)의 모습. 뉴시스

김태병 국토부 철도국장은 “이번 회원 통합은 다음달 출시될 통합 앱과 9월부터 운행될 통합 열차를 국민이 편리하게 이용하기 위한 첫 단계”라며 “국민 불편이 없도록 사전 안내와 홍보에 최선을 다하겠다”고 말했다.


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