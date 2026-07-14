[재미로 보는 오늘의 운세] 7월 14일 (화요일) 66년생, 상대방과 부조화를 이루면 의미가 없다

96년생 결과에 순응하는 모습은 포기하는 것처럼 보인다. 84년생 주변 사람과 서로 돕고 협조해야 성과 있다. 72년생 원하는 것을 얻지만 간직하기는 힘들다. 60년생 오해가 있었던 사람과 화해하기 좋은 시기. 48년생 세상이 변해도 부부유별은 존재한다. 36년생 좁은 공간보다는 넓은 공간에 있는 것이 좋다.

97년생 거처를 자주 옮기는 건 신중을 기해라. 85년생 참고 기다려야 원하던 바 이룬다. 73년생 자신이 맡은 분야에 혼신의 힘을 다하라. 61년생 전체를 생각하면 자신을 돌볼 여유가 없어진다. 49년생 무심코 행한 말때문에 상처받으면 곤란한 법. 37년생 자식으로 인한 고층은 누구나 있다.

98년생 매듭이 너무 많으면 일이 꼬인다. 86년생 가까운 사람과 말다툼 주의하라. 74년생 한번 손에 쥔 것은 절대 놓치지 마라. 62년생 한 번 결심하면 끊임없이 추진해야 한다. 50년생 모자란 것을 채우는 일은 힘든 일인지 깨닫는다. 38년생 가까운 사람 때문에 곤란한 지경에 이를 수 있다.

99년생 친구와 명암을 달리하지 말자. 87년생 희망적인 생각이 필요하다. 75년생 어디를 가든 빈자리가 메워지지 않는 운세. 63년생 일의 기쁨을 알면 전심을 다해 전력할 수 있다. 51년생 사심없이 사물을 바라보면 사는 방식도 변한다. 39년생 초지일관 한 가지 일에만 혼신을 다하자.

00년생 현재일은 방심하면 큰 손실이 온다. 88년생 커다란 행운이 나를 기다린다. 76년생 체계적인 관리가 이루어지면 일사천리로 풀린다. 64년생 이기는 것을 목적으로 하되 정당한 수단이 되도록. 52년생 작은 실수 때문에 낭패볼 수 있다. 40년생 꼴뚜기 한 마리가 어물전 망신 다 시킨다. 28년생 과다한 질책은 자칫 화를 부를 수 있다.

01년생 타인에 일에는 너무 관심을 가지지 말라. 89년생 새로운 계획을 추진해도 좋을 시기이다. 77년생 어려움을 통해 힘을 기르는 방법을 배워라. 65년생 미흡한 점은 보완이 이루어져야 한다. 53년생 집안 사람들이 그 일로 인해 불화하기 쉽다. 41년생 자식 때문에 걱정하면 해결책을 먼저 찾아라. 29년생 힘에 겨운 일을 억지로 하면 해가 된다.

02년생 필요한 정보를 많이 구하는데 노력하라. 90년생 노력한 만큼의 성과가 따른다. 78년생 이보전진을 위한 일보후퇴라고 생각하라. 66년생 상대방과 부조화를 이루면 의미가 없다. 54년생 고정관념에 얽매이지 말고 새로움을 찾아라. 42년생 과오를 범하기 쉬우니 가볍게 움직이지 마라. 30년생 자신을 잘 컨트롤하면 상대의 마음을 얻는다.

03년생 가만히 앉아서 모든 것을 처리하려 말아라. 91년생 자만하지 말고 계속 노력하라. 79년생 방심하는 순간 모든 것이 날아갈 수 있다. 67년생 욕심이 화를 부르니 양보하면 유익하다. 55년생 엉겁결에 시작한 일은 수습하기 힘들다. 43년생 거시적으로 바라볼 필요가 있다. 31년생 화살이 타깃을 벗어나도 장전하면 그만이다.

04년생 신문 정보지에서 신상품이 나타난다. 92년생 귀인이 나타나 꼬였던 일이 해결된다. 80년생 현실에 걸맞은 방법으로 표현해야 할 때다. 68년생 기본적인 것을 해결한 연후에 다음으로 넘어가라. 56년생 사업을 하는 사람은 변수를 잘 따져보아라. 44년생 이롭지 못한 것은 가까이 하지 마라. 32년생 가랑비에 옷 젖는 줄 모르니 자리이동해라.

05년생 너무 관대해도 피곤하다. 93년생 타인의 의견도 존중하고 받아들여라. 81년생 열길 물속은 알아도 한길 사람의 속은 모른다. 69년생 정보통신분야종사자는 능력을 십분 발휘한다. 57년생 내면이 부실하면 상호간에 부작용을 초래한다. 45년생 백지수표를 마음 내키는 대로 쓰는 것은 졸장부. 33년생 비가 걷히고 바람이 잦아든다.

06년생 본인 생각만 하면 다름 사람의 지혜를 모른다. 94년생 생각보다 일이 잘 진행된다. 82년생 물질적으로 빈곤해도 꿈이 있으면 가난하지 않다. 70년생 주머니사정을 고려하고 기분을 내라. 58년생 믿음이 강하면 실수를 따뜻하게 감싸준다. 46년생 태도가 좋은 사람은 좋은 기회를 잡는다. 34년생 용맹과 말재주가 곁들여지면 금상첨화다.

95년생 북동쪽에 이익이 기다리고 있다. 83년생 겉모습에 현혹되는 일이 없도록 차분하게 임하라. 71년생 분별력이 떨어질 때는 선택받는 것이 유리하다. 59년생 적당히 즐길 줄 아는 사람이 현명하다. 47년생 남의 물건이 좋아 보이는 것은 공통된 심리현상. 35년생 정신적인 것을 소중하게 여기는 마음이 필요하다.

백운철학원

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